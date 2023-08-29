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拖吊報廢車突然起火 74歲老翁徒手想滅火被燒傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區發生火燒車意外，74歲鄭姓拖吊車司機今天下午3時許，將1輛報廢車拖到成泰路一段98巷內停車場，廢車後座突然起火，他竟徒手想要拍滅火苗，導致右手臂2%面積一度燒傷，頭髮也被燒焦，送醫急救。

據了解，鄭男是從TOYOTA 新莊服務廠，將1輛舊車拖到五股垃圾山的停車場暫置，等候辦理報廢手續，停妥準備再去拖吊另1輛時，突然發現報廢轎車後座不明原因自燃，情急之下伸手想去拍打撲滅小火苗，但火勢迅速擴大難以收拾，沒多久整輛車都燒了起來。

消防隊獲報趕抵，轎車已經全面燃燒，經射水迅速撲滅火勢，該車除了引擎部位之外，後端2/3車體全燒毀，鄭姓老翁右手臂燒傷、頭髮燒焦，意識清楚由救護車送往衛福部台北醫院急救。

消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
1輛剛被拖吊到停車場的報廢車突然起火，74歲老翁竟想徒手拍滅火苗，結果手被燒傷、頭髮燒焦送醫。後來全面燃燒，消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
1輛剛被拖吊到停車場的報廢車突然起火，74歲老翁竟想徒手拍滅火苗，結果手被燒傷、頭髮燒焦送醫。後來全面燃燒，消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
1輛剛被拖吊到停車場的報廢車突然起火，74歲老翁竟想徒手拍滅火苗，結果手被燒傷、頭髮燒焦送醫。後來全面燃燒，消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
1輛剛被拖吊到停車場的報廢車突然起火，74歲老翁竟想徒手拍滅火苗，結果手被燒傷、頭髮燒焦送醫。後來全面燃燒，消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
1輛剛被拖吊到停車場的報廢車突然起火，74歲老翁竟想徒手拍滅火苗，結果手被燒傷、頭髮燒焦送醫。後來全面燃燒，消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝
1輛剛被拖吊到停車場的報廢車突然起火，74歲老翁竟想徒手拍滅火苗，結果手被燒傷、頭髮燒焦送醫。後來全面燃燒，消防隊撲滅火勢，車已近全毀。記者林昭彰／翻攝

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