拖吊報廢車突然起火 74歲老翁徒手想滅火被燒傷送醫

新北市五股區發生火燒車意外，74歲鄭姓拖吊車司機今天下午3時許，將1輛報廢車拖到成泰路一段98巷內停車場，廢車後座突然起火，他竟徒手想要拍滅火苗，導致右手臂2%面積一度燒傷，頭髮也被燒焦，送醫急救。

據了解，鄭男是從TOYOTA 新莊服務廠，將1輛舊車拖到五股垃圾山的停車場暫置，等候辦理報廢手續，停妥準備再去拖吊另1輛時，突然發現報廢轎車後座不明原因自燃，情急之下伸手想去拍打撲滅小火苗，但火勢迅速擴大難以收拾，沒多久整輛車都燒了起來。