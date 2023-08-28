抓到了！高雄街友捷運月台抽菸攻擊女站長 逃7天落網

陳姓男子7天前在高雄捷運小港機場捷運站月台上抽菸，遇王姓女站務長制止，竟出拳涉嫌毆打王女，王對陳噴辣椒水反遭毆傷；因陳是街友，居無定所，犯案後騎單車曾逃至屏東躲藏，警方查知他今現身在沿海三路將他逮捕，發現單車上還有一包保平安的乖乖。

警方調查，8月22日上午10時15分許，高雄捷運小港機場站的王姓女站務長（44歲）發現陳姓男子（55歲）在捷運月台抽菸，王女趨前規勸陳「捷運站內不可抽菸」。

不料，陳男竟惱羞成怒，揮拳朝王女揮打，王遇襲掏出辣椒水朝陳男噴灑，卻惹怒陳男，連續出拳毆打王女頭部等處，導致王頭部及手腳受傷。

陳男對王女動粗後，硬扳開捷運月台出入口閘門逃出捷運站，站務人員立即向高雄市警捷運警察隊報案，警方聯繫小港警分局員警到場，陳男已逃之夭夭。

警方循線調閱相關監視器，發現是街友陳男涉案，陳曾涉及夾娃娃機店竊盜案，近期曾在前鎮區公園縱火，警方追查，陳打傷女站長後，因居無定所，騎單車在前鎮、鳳山、林園、屏東縣等處流竄躲藏。

小港分局警方擴大調閱監視器追查，今天上午 8時50分許，發現陳又折返小港，人出現在沿海三路一帶，拿犯案用衣褲與生活用品，循線將他逮捕歸案，警詢後依妨害公務及傷害等罪嫌函送偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陳姓男子因抽菸遭制止，涉嫌攻擊高雄捷運女站務長，逃7天後，警方發現他又折返小港區，循線找到人。記者石秀華／翻攝