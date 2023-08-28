影／新莊阿伯騎車倒地車自燃 清潔隊路過滅火清運一貫作業完成
新北市新莊區中港路麥當勞前方，昨天有1輛路過機車倒地竟起火自燃，熊熊烈焰景象相當嚇人，恰巧環保局清潔隊車輛經過，直接拿滅火器撲滅火勢，稍後消防隊趕抵確認火苗已熄無危險，機車殘骸直接搬上車運走，一貫作業迅速處理完畢。
75歲劉姓老翁昨天上午11時35分，騎乘機車緩慢行經事故地點，他說身體沒有任何不舒服，只是原本車速就很慢，剎車減速時失去重心平衡，人車順勢傾倒在車道正中央，機車竟然瞬間起火燃燒。
老翁一時不知發生啥狀況，起身之後又蹲下想扶起機車，路人立刻衝過去把他拉到路旁，站遠一點。稍後警方趕抵，火勢已經很大、冒出大量濃煙，員警連忙管制交通、通報119。
這時恰巧1輛環保局的貨車路過立刻停下，清潔隊員取出車上的滅火器，很快就撲滅火勢。消防隊人車接著抵達，確認火苗已經完全撲滅且無人受傷，眾人協助將機車燒剩的骨架殘骸移置路旁，清潔隊接手搬上車運走、加派人手清理路面，一貫作業迅速排除。
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