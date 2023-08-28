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濃煙影響國一…五股工廠大火驚傳爆炸巨響 消防局通報清點人數狀況不明

聯合報／ 記者林昭彰黃子騰／新北即時報導

新北產業園區內五股區五工一路1家辦公室設備批發商的3層樓鐵皮廠房，今天清晨6時許發生火警，大量濃煙飄向國道1號影響行車視線，消防局調派大批人車搶救，在上午8時18分通報控制火勢不會向外延燒，現場持續滅火中卻於9時50分左右傳出巨大爆炸聲響，消防局隨即透過無線電要求各單位清點人數，目前狀況尚不明朗。

五股區五工一路1幢3層樓鐵皮廠房，今天清晨6時32分冒出大量濃煙，順著風勢飄向國道1號五股路段，影響行車視線，讓清晨上班族相當驚嚇，路過車輛均放慢速度通過，消防局調派大批人車搶救中，提醒用路人繞道或注意安全。

消防局指出，起火的廠房為鐵皮、鋼骨結構建物，是1家辦公室設備批發供應商，其中2、3樓起火燃燒，現場於8時18分通報控制火勢，目前已阻隔延燒，火勢侷限在廠房內，仍在撲滅當中，初估燃燒面積約330坪，起火原因尚待調查。

影響國道行車安全的五股工廠大火持續撲滅中，剛剛驚傳爆炸巨響，消防局立即通報清點人數，目前狀況仍不明朗。記者林昭彰／翻攝
影響國道行車安全的五股工廠大火持續撲滅中，剛剛驚傳爆炸巨響，消防局立即通報清點人數，目前狀況仍不明朗。記者林昭彰／翻攝
影響國道行車安全的五股工廠大火持續撲滅中，剛剛驚傳爆炸巨響，消防局立即通報清點人數，目前狀況仍不明朗。記者林昭彰／翻攝
影響國道行車安全的五股工廠大火持續撲滅中，剛剛驚傳爆炸巨響，消防局立即通報清點人數，目前狀況仍不明朗。記者林昭彰／翻攝
影響國道行車安全的五股工廠大火持續撲滅中，剛剛驚傳爆炸巨響，消防局立即通報清點人數，目前狀況仍不明朗。記者林昭彰／翻攝
影響國道行車安全的五股工廠大火持續撲滅中，剛剛驚傳爆炸巨響，消防局立即通報清點人數，目前狀況仍不明朗。記者林昭彰／翻攝

國道 火災 爆炸

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