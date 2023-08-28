影／台南市民宅凌晨失火 4入獲救 1名消防人員送醫

台南市南區大同路二段656巷內，連棟3樓透天民宅，今天凌晨約4點18分發生火災，消防人員到場22號及24號1樓和2樓已全面燃燒，消防人員先後救出4名住戶，包括一對李姓母子、鄭姓和吳姓女子，其中鄭女左手及背部燒燙傷送醫，韓姓消防小隊長滅火時身體不適送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨約4點18分接獲民眾報案，位於台南市南區大同路二段656巷內發生火災，中心派出南門、中正及公園等消防分隊23車57名消防人員到場搶救。

消防人員說，他們到場時22號及24號1樓和2樓已全面燃燒，26號及28號被隔壁24號濃煙波及，24號堆放大量雜物和舊報紙，火勢一發不可收拾。

住在28號吳女爬到2樓遮雨棚，連同她養的貓被消防人員架梯安全救下；26號一對李姓母親和林姓兒子躲到3樓屋頂待救援後，2人被救下無大礙；住在22號的22歲鄭姓女子，則從住處後方倉皇逃出，手及背部燒燙傷送醫，韓姓消防小隊長搶救滅火身體不適送醫。

火場指揮官說，因24號1樓和2樓堆滿雜物，消防人員清理近1小時還沒有清完，鄰居說住一名40多歲情緒障礙男子仍未發現他的蹤影。是否有人為因素和真正起火原因待火災調查科人員進一步調查。