喝符水抗新冠 一家三口「抓狂」住院

大花曼陀羅整株植物都有毒，人食用可能精神紊亂，甚至因此喪命。圖／翻攝農業部農業知識人口網站 高雄一對夫妻疫情期間向旗津區某間廟求取「抗疫符水」，返家與兒子飲用後，三人出現語無倫次、精神錯亂等症狀，送醫被發現都中毒，檢驗符水竟是用有毒植物大花曼陀羅泡製；高雄市衛生局已展開追查，若確定廟公調劑給藥，可依醫師法送辦。

高醫急診醫學部主治醫師林金生說，大花曼陀羅花全株有毒，文獻記載吃六朵花會產生幻覺，吃超過九朵花除了幻覺，還可能四肢癱瘓，甚至昏迷、呼吸麻痺死亡；其他中毒症狀還有皮膚潮紅、心跳快、步態不穩、尿液滯留等。

林金生說，這一家三口在新冠肺炎流行期間喝了某間廟「抗疫符水」，五十五歲媽媽先發病，胡言亂語，又笑又哭，被送醫時在急診室裡抓狂，被醫護人員制伏綁住、施打鎮靜劑；當時她瞳孔放大、皮膚發熱，出現中毒症狀。

不久，婦人丈夫、兒子也因神智不清、頭暈，被家人連同符水一起送抵高醫，三人經採檢，尿液與符水都含有東莨菪鹼、阿托品等毒性成分，經檢驗符水是採有毒植物大花曼陀羅泡製，經支持性療法，體內毒素漸進代謝，陸續康復出院。

林金生表示，早期坊間曾使用大花曼陀羅治療咳嗽及氣喘，但因無法控制劑量，很容易服用過量中毒，一般服用後半小時到三小時會出現症狀，要盡速就醫。

林金生公布此病例後，引起高雄市衛生局重視，衛生局說，依醫師法取得醫師資格才可執行醫療業務，廟公若涉及問診或調劑給藥，依違反醫師法可處六個月至五年有期徒刑，得併科卅萬元至一五○萬元罰金。也提醒民眾勿濫服偏方。