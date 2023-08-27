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6消防車灌救！產業道路火燒車「不見駕駛人」 男渾身酒味走出草叢遭逮

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市消防局今晚接獲報案，萬里區一條產業道路有輛轎車起火燃燒，派員到場將火撲滅。警方到場處理，第一時間未發現駕駛人，後來發現開車的林姓男子從附近草叢區走出來，身上散發酒味，帶回警局調查，酒測值達每公升1.23毫克，依公共危險罪嫌偵辦。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7點23分接獲案，萬里區加投地區產業道路發生火燒車事件，出動萬里、金山分隊共6車15人前往灌救，7點34分將火撲滅，車內無人受困，起火原因還待火災鑑識中心人員調查釐清。

警、消在現場並未發現駕駛人，但員警發現年約40歲男子從附近草叢區走上產業道路，懷疑他是駕駛人，帶回調查後確認，並對他實施酒測，數值高達1.23。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，車輛行駛前務必做好定期檢查，車輛行進中若發現引擎室有無異味、異聲、冒煙等異常現象，應安全的儘速於路邊停車，並立刻由專業技師檢查，以免發生火災。若不幸發生火災，應立即逃出並打119報案，告知明顯火警發生地點，讓消防人員能在第一時間抵達火災現場協助處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市萬里區一條產業道路今晚有轎車起火燃燒，消防員到場將火撲滅。警方在附近找到林姓男子，查出他涉嫌酒後開車，帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區一條產業道路今晚有轎車起火燃燒，消防員到場將火撲滅。警方在附近找到林姓男子，查出他涉嫌酒後開車，帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區一條產業道路今晚有轎車起火燃燒，消防員到場將火撲滅。警方在附近找到林姓男子，查出他涉嫌酒後開車，帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區一條產業道路今晚有轎車起火燃燒，消防員到場將火撲滅。警方在附近找到林姓男子，查出他涉嫌酒後開車，帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市萬里區一條產業道路今晚有轎車起火燃燒，消防員到場將火撲滅。警方在附近找到林姓男子，查出他涉嫌酒後開車，帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

火災 萬里 酒測 火燒車 金山

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