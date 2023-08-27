桃園復興野溪泡湯之旅3人迷路 山區救援3小時虛驚一場
新北市23歲詹姓男子與張姓女友、詹男母親陳女三人，昨天下午至桃園市復區新興部落的新興（原名嘎拉賀）野溪溫泉泡湯，疑因泡湯延誤返程，三人不熟地形晚上迷路受困山區求助，大溪警方昨天下午說，警方會同消防員上山救援，詹男三人停在原地，救援隊至昨晚近10時救援下山，結束三人泡湯之旅虛驚。
大溪警方表示，詹姓男子趁昨天周末，會同張姓女友（23歲）與詹母（68歲）前往復興區新興野溪溫泉泡湯，因該溫泉需自溫泉登山口進入山區，三人激泉泡湯可能延誤回程時間，走返溫泉登山口路程，因不熟悉地形迷路受困，詹男電話求助，警方晚上7時據報，會同巴陵消防隊員共14人隊伍上山救援。
救援隊展開新興溫泉區山區救援行動，至晚上8時30分發現迷路緊張的三人，隨即引導下山，又走了80分鐘，在晚上10時前，將詹男三人安全送抵新興溫泉登山口，前後大約3 小時，詹男三人虛驚一場，幸未受傷，警方等待三人體力恢復後，協助自行開車返家，詹男母子三人亦感謝救援人員協助脫困。
大溪警方呼籲，民眾登山前應先充分了解山區當地地形、天候及檢查裝備、糧食，還要隨時注意自身身體狀況，做好充足準備再登山，確保登山往返安全，避免危險。
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