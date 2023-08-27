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盤查時起爭執…男騎車疑持手機拍攝 稱警推機車控告妨害自由

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

鄭姓男子昨天午夜騎機車行駛台2線新北市石門路段，經過警方防制危險駕車勤務點時，疑單手騎車，另一手拿手機拍攝警方執勤狀況，被洪姓警員攔下盤查，舉發違規。鄭男將受檢影片上傳網路，質疑警員盤查過程中推他的機車，控告員警妨害自由。警方今表示，全案已進入司法程序，會把相關證據提交檢方偵查。

鄭姓男子將自己拍下的影片上傳網路，畫面顯示鄭男坐在機車上，洪姓警員在機車旁，指鄭操控機車時使用手機違規。鄭表示機車已熄火，並沒有操控機車。洪員仍認定他坐在機車上，就是在操控機車，跟是否發動無關。

鄭男一再強調車子已經熄火，洪員則說，坐在機車上就是在操控機車。鄭男表示機車沒有在動，此時洪員用手推動機車，詢問鄭如果這樣推倒下去呢？鄭則反問洪員怎麼能推他的機車？他要提告洪員涉嫌違法。

金山警分局今天表示，洪姓警員執行防制危險駕車勤務，發現鄭男騎機車沿台2線石門往金山方向行駛，經過測照點時，單手持手機拍攝，才會攔下盤查，依法舉發。後續兩人發生爭執，鄭男到新店警分局控告洪員妨害自由，全案依法偵辦中。

鄭姓男子昨天午夜騎機車經過警方執勤地點時，疑拿手機拍攝，洪姓警員攔下盤查，兩人發生爭執。圖／讀者提供
鄭姓男子昨天午夜騎機車經過警方執勤地點時，疑拿手機拍攝，洪姓警員攔下盤查，兩人發生爭執。圖／讀者提供
鄭姓男子昨天午夜騎機車經過警方執勤地點時，疑拿手機拍攝，洪姓警員攔下盤查，兩人發生爭執。圖／讀者提供
鄭姓男子昨天午夜騎機車經過警方執勤地點時，疑拿手機拍攝，洪姓警員攔下盤查，兩人發生爭執。圖／讀者提供

石門 提告

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