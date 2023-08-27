快訊

台灣蘋果直營店哪一家較好？1原因讚這分店「宛如回娘家」眾人點頭

愛子遭砂石車輾斷腳...台中單親媽陷困頓 警送15萬救急

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子獨力扶養兩名子女，近日她的長子遭遇車禍，右腳跟被砂石車輾碎，需要就醫治療，但黃女平時經濟狀況又不佳，突來的醫藥費及生活所需突陷困頓，幸好第四警分局得知後，與地方善心團體、人士籌措到15萬元，提供給黃女應急，度過難關。

經查，黃姓女子（40歲）平時擔任工廠作業員，收入微薄，還需負擔子女的國中、國小教育、生活費，經濟不佳，本月14日，黃女讀國中的長子在返家途中，不慎遭一輛砂石車擦撞，右腳跟碎裂、小腿、左腳掌骨折骨裂。但因此意外，黃必需在醫院照顧長子，不得不向公司請假，但黃女少了薪水、又多了一筆醫藥費，經濟陷困境。

第四警分局春社所長邱量虔經常關心轄內弱勢、需要協助的市民，得知黃女狀況後，除將黃女個案，通報社會局申請急難救助外，立刻發動轄區善心人士、地方仕紳捐助善款15萬元。

第四警分局長李建興、春社所長邱量虔、慈濟師姐等人，近日前往中港澄清醫院，善款元親自轉交母子倆，另提供餐廳餐劵等資源，使黃女兒子出院後可吃得營養健康，加速身體恢復，貼心之舉讓黃女母子非常感動。

黃女過去因經濟狀況，即長期受到台灣陽光婦女協會的協助，台灣陽光婦女基金會隨後也在臉書向分局與地方善心團體、人士的善行致謝，因為有這些平凡的溫暖，善的循環，讓人生中可能遭遇到的困境得以迎刃而解，重新拾回面對生活的勇氣。

第四警分局長李建興說，警察除了維護治安交通外，主動挖掘、關懷弱勢族群，以貫徹市警局長李文章「73328」警政工作策略，秉持為民服務的熱忱，給予適時、適當、適切的協助，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落、讓社會更祥和美好。

台中市黃姓女子的長子近日出車禍，黃女家計陷入困境，第四警分局與地方善心人士籌措15萬元應急，台灣陽光婦女基金會也在臉書致謝。圖／第四警分局提供
台中市黃姓女子的長子近日出車禍，黃女家計陷入困境，第四警分局與地方善心人士籌措15萬元應急，台灣陽光婦女基金會也在臉書致謝。圖／第四警分局提供
台中市黃姓女子的長子近日出車禍，黃女家計陷入困境，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔，與地方善心人士籌措15萬元應急。圖／第四警分局提供
台中市黃姓女子的長子近日出車禍，黃女家計陷入困境，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔，與地方善心人士籌措15萬元應急。圖／第四警分局提供
台中市黃姓女子的長子近日出車禍，黃女家計陷入困境，第四警分局長李建興（左三）、春社所長邱量虔（右二），與地方善心人士籌措15萬元應急。圖／第四警分局提供
台中市黃姓女子的長子近日出車禍，黃女家計陷入困境，第四警分局長李建興（左三）、春社所長邱量虔（右二），與地方善心人士籌措15萬元應急。圖／第四警分局提供

子女 砂石

延伸閱讀

影／農曆七月大安溪橋驚見幢幢黑影 大甲勇警不怕還陪走1公里

南屯警專長尋人的前五名占三人 不只找人還得當和事佬撮合

影／台中男喝到天亮還騎車返家 途中自摔遇巡邏警糗大

影／台中「大象」出殯！逾2億勞斯萊斯車隊送行 奉花芳名錄驚見這些大老

相關新聞

新竹峨嵋湖玩SUP 男沒穿救生衣落水溺斃

苗栗江姓男子前天與同事一行十人，前往到新竹縣峨眉湖玩立式划槳（ＳＵＰ）卻意外落水，搜救人員昨天在水底找到氣絕多時的江男，...

海巡查獲10噸劣質菸絲 市值4000萬

海巡署台中查緝隊破獲雲林、台中兩處私菸上下游工廠，起獲逾十公噸菸絲，可製成八十萬包香菸，估計市值四千萬元。業者以自創品牌...

聯結車國2急煞鋼柱飛出砸中保時捷 釀6車追撞1人送醫

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點20分有輛載運固定式天車橫樑的聯結車，疑未保持安全距離急煞釀6...

愛子遭砂石車輾斷腳...台中單親媽陷困頓 警送15萬救急

台中市黃姓女子獨力扶養兩名子女，近日她的長子遭遇車禍，右腳跟被砂石車輾碎，需要就醫治療，但黃女平時經濟狀況又不佳，突來的...

苗栗銅鑼粉末冶金工廠2部機台起火 消防人員1小時撲滅

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一家老字號粉末冶金工廠2樓機台，今天凌晨突然起火，火勢約1個小時撲滅，波及2部機台燒損，起火原因及...

宜蘭青少年毒品案減 詐欺案變多

宜蘭縣警局統計，青少年涉案類型由高居不下的毒品案，漸漸轉為詐欺為大宗，警局少年隊長賴漢洋說，現在提款機附近有監視器，帳戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦