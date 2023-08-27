愛子遭砂石車輾斷腳...台中單親媽陷困頓 警送15萬救急

台中市黃姓女子獨力扶養兩名子女，近日她的長子遭遇車禍，右腳跟被砂石車輾碎，需要就醫治療，但黃女平時經濟狀況又不佳，突來的醫藥費及生活所需突陷困頓，幸好第四警分局得知後，與地方善心團體、人士籌措到15萬元，提供給黃女應急，度過難關。

經查，黃姓女子（40歲）平時擔任工廠作業員，收入微薄，還需負擔子女的國中、國小教育、生活費，經濟不佳，本月14日，黃女讀國中的長子在返家途中，不慎遭一輛砂石車擦撞，右腳跟碎裂、小腿、左腳掌骨折骨裂。但因此意外，黃必需在醫院照顧長子，不得不向公司請假，但黃女少了薪水、又多了一筆醫藥費，經濟陷困境。

第四警分局春社所長邱量虔經常關心轄內弱勢、需要協助的市民，得知黃女狀況後，除將黃女個案，通報社會局申請急難救助外，立刻發動轄區善心人士、地方仕紳捐助善款15萬元。

第四警分局長李建興、春社所長邱量虔、慈濟師姐等人，近日前往中港澄清醫院，善款元親自轉交母子倆，另提供餐廳餐劵等資源，使黃女兒子出院後可吃得營養健康，加速身體恢復，貼心之舉讓黃女母子非常感動。

黃女過去因經濟狀況，即長期受到台灣陽光婦女協會的協助，台灣陽光婦女基金會隨後也在臉書向分局與地方善心團體、人士的善行致謝，因為有這些平凡的溫暖，善的循環，讓人生中可能遭遇到的困境得以迎刃而解，重新拾回面對生活的勇氣。