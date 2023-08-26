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影／礁溪死亡車禍…轎車闖紅燈衝撞重機 騎士連人帶車噴飛送醫不治
宜蘭67歲吳姓男子今天上午駕駛1輛三菱小客車，行經礁溪玉龍路、大塭路口，未注意交通號誌闖紅燈，直接撞上23歲來自新北的張姓男大重機騎士，張男連人帶車被撞飛，當場無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。
警方調查，吳男上午沿大塭路由東向西行駛，上午7時許經過玉龍路口，闖紅燈撞上沿玉龍路由南向北行駛的張男，雙雙衝向路旁的超商，波及1輛白色轎車與超商門口。警方趕到時，張男已失去呼吸心跳，送往礁溪杏和醫院，上午8時10分許醫師宣告不治。
警方對雙方實施酒測，皆無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清。
據了解，吳男車上還載著1名孩童，他當時正在顧小孩，未注意前方路況，才會闖紅燈撞上重機；張男的家人正從新北趕往宜蘭，目前仍堵在路上。
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