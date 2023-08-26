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新竹峨眉湖「故事」多 溺水者姨丈曾目睹軍用大卡墜湖

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份23歲江姓男子昨天下午在新竹縣峨眉湖玩SUP（立槳）不慎墜湖溺水失蹤，今天上午9點多遺體已尋獲，家屬傷痛欲絕；歷年來峨眉湖的「故事」很多，死者的親戚44年前甚至親眼目睹部隊演習有軍用大卡車衝入湖內，造成官兵死傷，還有一些「不想呼吸」的傳聞，讓人不寒而慄。

江姓男子的姨丈說，峨眉湖那邊的故事很多，讓人感覺不太平安，民國68年他經過台3線89公里處的路段時，就目睹整輛軍用大卡車演習時發生墜湖事故，當時路況是兩線道，現在已拓寬為四線道；外甥發生溺水失蹤意外後，他趕往現場，聽到附近居民講述的許多故事，包括一些不想呼吸的案例，加上自己親眼目睹的意外，總讓人感覺毛毛的。

他說，外甥是家中獨生子，還有一個姊姊，他過去學社工，目前在負責婚禮、會場的會展公司工作，是非常乖的孩子，平常並未聽說他喜歡從事什麼特殊運動，昨天公司開會在峨眉湖附近咖啡廳，不了解怎麼突然發生這種意外。

彭姓姨丈說，昨天發生意外後，擔心新竹縣搜救人力不足，加上有颱風來襲的消息，他求助頭份市民代表黃宣乾、苗栗縣議員陳光軒，苗栗縣長鍾東錦得知後也立即動員苗栗縣消防局搜救人員趕往協助，很感謝大家的關心。

苗栗縣頭份市23歲江姓男子昨天在新竹縣峨眉湖玩SUP不慎墜湖溺水失蹤，搜救人員動員搜尋，今天上午尋獲遺體。圖／新竹縣消防局提供
苗栗縣頭份市23歲江姓男子昨天在新竹縣峨眉湖玩SUP不慎墜湖溺水失蹤，搜救人員動員搜尋，今天上午尋獲遺體。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣峨眉湖的「故事」，地方有不少傳說。圖／苗栗縣消防局提供
新竹縣峨眉湖的「故事」，地方有不少傳說。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣消防局人員今天趕往新竹峨眉湖協助竹縣搜救工作，協助搬運遇難者遺體。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣消防局人員今天趕往新竹峨眉湖協助竹縣搜救工作，協助搬運遇難者遺體。圖／苗栗縣消防局提供

新竹 溺水

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