快訊

「好聲音」黑幕風波燒向那英！被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

中颱蘇拉即將開颱風眼 粉專：挑戰強颱巔峰靠近台灣

跌破眼鏡！台北第一凶宅租金開價竟高於行情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／農曆七月大安溪橋驚見幢幢黑影 大甲勇警不怕還陪走1公里

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

現值農曆七月，也是民俗稱的「鬼月」，大甲警分局大甲所員警晚間行經大安溪橋，驚見一似人的模糊黑影佇立不動，氣氛讓員警的心頭閃過民俗傳說的念頭，接近查看，原來是騎單車壯遊的71歲羅翁，警方擔心橋上車速快，陪同羅翁步行1公里，在七夕夜晚互道再見，不老騎士繼續上路。

本周二是一年一度七夕，晚間7點多，大甲所所長李建興與警員吳建璋行經大安溪橋巡邏，遠遠見到一團輪廓似人的黑影佇立在橋上不動，兩人心想在農曆七月的夜晚，眼前景象該不會真的上演起民俗傳說，雖不寒而慄，但警方依然無懼上前一探究竟。

警方發現，原來是71歲羅姓老翁正履行自己的壯遊願望，幾天前從新竹關西老家來大甲鎮瀾宮參拜，感謝大甲媽保佑他平安。當天參拜完羅騎單車返程，但因體力耗盡，在橋上稍作歇息、欣賞夜景，正巧被巡邏員警碰到。

當時已晚上7點，天色昏暗且橋上燈照不足，員警為避免意外事故發生，警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。

警員吳建璋今回憶當時情景，自己也忍不住笑了出來，因老翁身穿衣物顏色不鮮明，加上天色昏暗，他與所長一度以為是農曆七月的特殊現象，不過，與羅老先生交談與陪伴步行過程中，發現這位老先生真是信仰虔誠毅力堅強，為了還願、祈願，騎了這麼長的距離，「要是我真的做不到，很佩服老先生」，也成為特殊的回憶。

警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。圖／台中市警察局大甲分局提供
警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。圖／台中市警察局大甲分局提供
警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。圖／台中市警察局大甲分局提供
警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。圖／台中市警察局大甲分局提供
警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。圖／台中市警察局大甲分局提供
警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。圖／台中市警察局大甲分局提供

農曆七月 鬼月

延伸閱讀

農曆七月鬼門開！揭秘鬼月10大「禁忌」千萬要注意

陸版阿宏？ 河南女七夕赴上海「半夜蹲路邊痛哭」

農曆七月為何半夜不能吹口哨、洗衣晾衣？鬼月10大禁忌千萬別觸碰

農曆七月能念佛經嗎？專家：別念「驅鬼神咒」好兄弟會報復

相關新聞

23歲男划SUP落水滅頂亡 專業教練揪關鍵「沒套生命線」

新竹縣峨眉鄉昨天下午發生溺水意外，23歲江姓男子從事水上立式划槳（SUP）活動落水，經搜救於今天尋獲男子遺體。男子落水畫...

東港漁港懾人火燒連環船 3艘毀2受損、財損估6千萬

屏東東港漁港泊區昨天傍晚發生連環火燒船，因船身是玻璃纖維易燃材質，火勢兇猛，直到今晨才完全撲滅，3艘靠泊一起的遠洋漁船全...

新北高中師超商內突擁抱親吻畢業女學生 挨告辯：不是故意的

新北市某高中卓姓教師今年初與畢業女學生相約在超商用餐區聊天時，無預警突然擁抱還親吻女學生額頭及嘴巴，女學生頓時嚇得不知如...

電動車沒電！九旬重聽翁迷路慌 雄警拿出「這法寶」助返家

高雄93歲的曹姓老翁前天以四輪電動車代步要回楠梓區榮民之家，但半途中電動車電量不足，曹翁一急迷了路，就在電力不足下走走停...

兩釣客南投清水溪沙洲釣魚 未注意遭溪洪圍困

南投縣兩名釣客昨天傍晚到竹山鎮清水溪釣魚，未料山區大雨導致下游溪水暴漲，受困沙洲，其中一人自行溯溪上岸，另一人仍被溪洪包...

影／農曆七月大安溪橋驚見幢幢黑影 大甲勇警不怕還陪走1公里

現值農曆七月，也是民俗稱的「鬼月」，大甲警分局大甲所員警晚間行經大安溪橋，驚見一似人的模糊黑影佇立不動，氣氛讓員警的心頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦