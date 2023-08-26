影／農曆七月大安溪橋驚見幢幢黑影 大甲勇警不怕還陪走1公里

現值農曆七月，也是民俗稱的「鬼月」，大甲警分局大甲所員警晚間行經大安溪橋，驚見一似人的模糊黑影佇立不動，氣氛讓員警的心頭閃過民俗傳說的念頭，接近查看，原來是騎單車壯遊的71歲羅翁，警方擔心橋上車速快，陪同羅翁步行1公里，在七夕夜晚互道再見，不老騎士繼續上路。

本周二是一年一度七夕，晚間7點多，大甲所所長李建興與警員吳建璋行經大安溪橋巡邏，遠遠見到一團輪廓似人的黑影佇立在橋上不動，兩人心想在農曆七月的夜晚，眼前景象該不會真的上演起民俗傳說，雖不寒而慄，但警方依然無懼上前一探究竟。

警方發現，原來是71歲羅姓老翁正履行自己的壯遊願望，幾天前從新竹關西老家來大甲鎮瀾宮參拜，感謝大甲媽保佑他平安。當天參拜完羅騎單車返程，但因體力耗盡，在橋上稍作歇息、欣賞夜景，正巧被巡邏員警碰到。

當時已晚上7點，天色昏暗且橋上燈照不足，員警為避免意外事故發生，警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。