聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／農曆七月大安溪橋驚見幢幢黑影 大甲勇警不怕還陪走1公里
現值農曆七月，也是民俗稱的「鬼月」，大甲警分局大甲所員警晚間行經大安溪橋，驚見一似人的模糊黑影佇立不動，氣氛讓員警的心頭閃過民俗傳說的念頭，接近查看，原來是騎單車壯遊的71歲羅翁，警方擔心橋上車速快，陪同羅翁步行1公里，在七夕夜晚互道再見，不老騎士繼續上路。
本周二是一年一度七夕，晚間7點多，大甲所所長李建興與警員吳建璋行經大安溪橋巡邏，遠遠見到一團輪廓似人的黑影佇立在橋上不動，兩人心想在農曆七月的夜晚，眼前景象該不會真的上演起民俗傳說，雖不寒而慄，但警方依然無懼上前一探究竟。
警方發現，原來是71歲羅姓老翁正履行自己的壯遊願望，幾天前從新竹關西老家來大甲鎮瀾宮參拜，感謝大甲媽保佑他平安。當天參拜完羅騎單車返程，但因體力耗盡，在橋上稍作歇息、欣賞夜景，正巧被巡邏員警碰到。
當時已晚上7點，天色昏暗且橋上燈照不足，員警為避免意外事故發生，警員吳建璋徒步陪著羅翁走完近1公里長的陸橋，護送到橋的另一端，羅翁感謝警方細心護送，在七夕夜晚互相祝福、道別。
警員吳建璋今回憶當時情景，自己也忍不住笑了出來，因老翁身穿衣物顏色不鮮明，加上天色昏暗，他與所長一度以為是農曆七月的特殊現象，不過，與羅老先生交談與陪伴步行過程中，發現這位老先生真是信仰虔誠毅力堅強，為了還願、祈願，騎了這麼長的距離，「要是我真的做不到，很佩服老先生」，也成為特殊的回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言