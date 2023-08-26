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23歲男划SUP落水滅頂亡 專業教練揪關鍵「沒套生命線」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣峨眉鄉昨天下午發生溺水意外，23歲江姓男子從事水上立式划槳（SUP）活動落水，經搜救於今天尋獲男子遺體。男子落水畫面也在網路曝光，可見男子重心不穩後倒翻落湖裡，引發熱議，擁有ISA與ASI訓練國際認證的SUP教練鄞偉民說，男子不僅未穿救生衣，也未套腳繩就上板，沒了「生命線」一旦落水難以自救。

鄞偉民說，昨天就關注到這起SUP落水意外，看了影片相當意外，因為男子沒有套上SUP的腳繩，自己在教學時都會耳提面命提醒學員「腳繩是重要的生命線，是人跟板子唯一的連線」，若不慎入水，人跟板子不會分離，無論在國內或國外都是必備的配備。

「沒有套腳繩，根本難以自救。」鄞偉民也說，在國外或是比賽時不一定會穿救生衣，但強制一定要套上腳繩，看了該起意外落水影片，男子落水後，板子就直接飄走了，這更證明了「生命線」腳繩的重要性。

新竹市知名的青草湖近年大力推展水上運動，鄞偉民目前擔任青草湖水域遊憩中心執行長，他說，來到青草湖一定要穿救生衣，也因應水域法修法，今年替前來參與水域活動的遊客加保傷害險，青草湖可以說是全台灣投保最完善的水域，確保遊客戲水安全。

鄞偉民也提到，自己過去曾到新竹縣峨眉湖玩SUP，當地要從事水上活動一定要向大埔工作站申請，包含申請水域範圍、是否有準備救生衣或是有無人員具教練資格等，都必須清楚敘明，初步看來該起意外未經申請，並非合法下水。

鄞偉民強調，民眾要有自我風險評估的安全觀念，這也是他在從事教學一定會強調的部份，尤其要從小教育養成觀念，除了能夠強化自我防護意識，在看到同行友人未能落實安全措施時也必須要主動提醒，保護自己也保護別人。

「絕對不要高估自己的能力。」鄞偉民也說，峨眉湖是平靜水域，但輕忽了安全裝備，如救生衣或是套上腳繩，就可能存在落水風險。而在青草湖也會有自己帶板來玩SUP的人，現場會有專人注意是否配戴安全裝備，也會要求在一定範圍戲水，確保安全。

新竹市青草湖水上活動有天鵝船、SUP，假日會有不少遊客來體驗，業者都有依據法規投保保險。圖／竹市府提供
新竹市青草湖水上活動有天鵝船、SUP，假日會有不少遊客來體驗，業者都有依據法規投保保險。圖／竹市府提供
在新竹縣峨眉湖落水的江姓男子身著白衣，事發瞬間突然從立槳上摔倒落入湖中。圖／翻攝自記者爆料網
在新竹縣峨眉湖落水的江姓男子身著白衣，事發瞬間突然從立槳上摔倒落入湖中。圖／翻攝自記者爆料網

新竹 溺水

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