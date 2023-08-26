影／抓交替？峨眉湖溺水男尋獲 恐怖巧合...7年前落水男至今仍失蹤

新竹縣峨眉鄉峨眉湖昨天發生23歲江姓男子玩立式划槳不慎落水意外，搜救人員已在今早9點40分尋獲男子遺體，不過當地早已並非第一次發生意外，7年前同個地點，同樣有名25歲男子從事水上活動時，未穿救身衣、突然沉入水中至今失蹤，當地居民不解為何年輕人敢來。

據當地林姓村民表示，昨天發生溺水意外的地點，實際並非峨眉湖湖區，而是位於上游峨眉溪的一處平靜河段，當地多年以來都有業者在經營水上活動，尤其近年更時常在假日看到大批年輕人不遠千里而來，都在峨眉溪中划浮板，不過有時就會看到年輕人沒有穿救生衣，甚至沒有穿救生衣，直接在浮板上做起瑜伽、拍照。

不過該河段早已非第一次發生意外，2016年就曾有一名25歲男子，和友人在該地點玩水上摩托車，沒想到摩托車還沒發動，男子先是解開摩托車繫在岸邊的繩索，但摩托車在水流下瞬間就離岸邊數公尺，此時還沒有穿上救身衣的男子突然從摩托車上落水，甚至來不及掙扎就沉入混濁的河水中。

與這次發生SUP意外的情況一樣是未穿救身衣、一樣是從事水上活動，該名水上摩托車男子沉入水中至今失蹤。當地居民就指出，雖然該河段水深其實並不深，枯水期甚至會見底，但水底淤泥非常厚，一但落水，人可能就會直接踏進淤泥而深陷其中，以致難以脫困。