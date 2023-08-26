影／新竹峨眉湖SUP悲劇瞬間曝光 男子掙扎數秒沉入水底

新竹縣峨眉鄉昨天下午傳出男子溺水失蹤意外，一名23歲江姓男子在友人一行10人陪同下，到峨眉湖從事水上立式划槳（SUP）活動，卻在未著救生衣的情況下，不明原因重心不穩突然從划槳上倒入水中，並不斷在水中掙扎，過程短短數秒便沉入水中，新竹縣消防局今早將持續展開搜索行動。

新竹縣消防局表示，潛水人員昨天於落水點及周邊搜索未發現男子蹤影，考量夜間潛水人員下水搜救危險度增加及體力消耗，昨晚晚間9點暫停搜救，並於今再調派潛水人員繼續搜索。