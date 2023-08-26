影／新竹峨眉湖SUP悲劇瞬間曝光 男子掙扎數秒沉入水底
新竹縣峨眉鄉昨天下午傳出男子溺水失蹤意外，一名23歲江姓男子在友人一行10人陪同下，到峨眉湖從事水上立式划槳（SUP）活動，卻在未著救生衣的情況下，不明原因重心不穩突然從划槳上倒入水中，並不斷在水中掙扎，過程短短數秒便沉入水中，新竹縣消防局今早將持續展開搜索行動。
新竹縣消防局表示，潛水人員昨天於落水點及周邊搜索未發現男子蹤影，考量夜間潛水人員下水搜救危險度增加及體力消耗，昨晚晚間9點暫停搜救，並於今再調派潛水人員繼續搜索。
據同行友人當時影片紀錄，江男因重心不穩，後倒翻落水，由於並未穿著救生衣，以致落水時未能提供足夠浮力，只能不斷在水中掙扎。岸邊友人事發瞬間原本還疑惑江男是否會游泳，但很快就發現不對勁，趕快叫一旁靠近的友人趕快前往察看，但不到幾秒水面就沒了江男蹤影。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言