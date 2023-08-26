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影／新竹峨眉湖SUP悲劇瞬間曝光 男子掙扎數秒沉入水底

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣峨眉鄉昨天下午傳出男子溺水失蹤意外，一名23歲江姓男子在友人一行10人陪同下，到峨眉湖從事水上立式划槳（SUP）活動，卻在未著救生衣的情況下，不明原因重心不穩突然從划槳上倒入水中，並不斷在水中掙扎，過程短短數秒便沉入水中，新竹縣消防局今早將持續展開搜索行動。

新竹縣消防局表示，潛水人員昨天於落水點及周邊搜索未發現男子蹤影，考量夜間潛水人員下水搜救危險度增加及體力消耗，昨晚晚間9點暫停搜救，並於今再調派潛水人員繼續搜索。

據同行友人當時影片紀錄，江男因重心不穩，後倒翻落水，由於並未穿著救生衣，以致落水時未能提供足夠浮力，只能不斷在水中掙扎。岸邊友人事發瞬間原本還疑惑江男是否會游泳，但很快就發現不對勁，趕快叫一旁靠近的友人趕快前往察看，但不到幾秒水面就沒了江男蹤影。

消防人員出動水下人員搜救，試圖尋找落水江姓男子身影。圖／竹縣消防局提供
消防人員出動水下人員搜救，試圖尋找落水江姓男子身影。圖／竹縣消防局提供
落水的江姓男子身著白衣，事發瞬間突然從立槳上摔倒落入湖中。圖／翻攝自記者爆料網
落水的江姓男子身著白衣，事發瞬間突然從立槳上摔倒落入湖中。圖／翻攝自記者爆料網

新竹 溺水

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