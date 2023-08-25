一句「要吃什麼早餐」起口角 逆子失控推母一把撞頭送醫亡

新北市新莊區黃姓男子，今天早上因母一句「要吃什麼早餐」互起口角，黃男一時失控動手推母一把，導致黃母重心不穩仰倒後腦撞門倒地，黃男將母扶上床休息，直到中午確認沒有異樣才外出。今天傍晚黃男與胞弟返家，發現黃母人躺床上不斷哀叫，趕緊通報119前來，緊急協助送醫急救仍傷重不治。

據了解，黃姓男子（40歲）為家中長子，他與母（64歲）、胞弟同住在新北市新莊區民本街一棟舊公寓5樓，黃母多年來受疾病所累，皆是由黃男盡心竭力伺母盡孝，想不到今天卻因一句「要吃甚麼早餐」而害母喪命。

經調查，今天上午9時許，黃男詢問母親「要吃什麼早餐」，黃母回說「我不想吃」雙方互起口角，過程中黃男一時失控動手推母一把，黃母重心不穩往後仰倒，導致黃母後腦勺撞擊玻璃門倒地昏厥。

黃男驚見趕緊扶起母親到臥房床上休息，並在旁觀察一個小時，直到確認母親仍清醒沒有其他異樣，才在中午外出。今天傍晚近6時許，黃男與胞弟返家，黃男胞弟見玻璃門碎裂，又聽到母親躺在床上不斷哀嚎，進房一看赫見母親後腦流血，經詢問黃男才知兩人早上衝突，趕緊打電話通報119救援。

新北市消防局獲報派員趕抵，檢視黃母後腦撕裂瘀傷、左眼紅腫、兩腳、兩手肢體擦挫傷，緊急送醫急救一個小時，仍因傷重宣告不治。目前警方現場拉起封鎖線採證，並帶回黃男返回派出所釐清，後續朝傷害致死罪嫌移送法辦。