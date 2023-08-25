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影／新台馬輪出港擦撞 馬祖福澳港拖駁船沉沒

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

一艘停靠在馬祖福澳港的拖駁船「台港13302號」在今天上午10點疑似被要離港的新台馬輪碰撞，先是發生傾斜，後來整艘沉船，所幸船上5名船員都獲救，無人員傷亡，目前相關單位已在現場拉起油汙控制線，港務機關正在進行後續處置與沉沒原因調查。民進黨連江立委參選人李問也在臉書發文表示，希望釐清事故原因、檢討責任，並且避免油汙汙染環境。

福澳港一艘「台港13302」拖船，在今天上午10時左右發生傾斜沉沒，疑似被新台馬輪A到，目前新台馬輪暫無法靠岸，78名乘客先留在船上，船要檢查無虞後才會放行。據了解，福澳安檢所安檢人員在10點07分，實施港區巡查時發現拖船傾斜，持續下沉，隨即巡三線系統回報，10點08分，洋管制官通報第十海巡隊緊急派遣CP-1052艇前往協處。

目前已知出動「光華34125」舢舨與CP-1052 艇抵達現場協處，並布放遙控式救生圈實施救援；在10點23分「台」船5名船員全數由「光」船救起，沒想到隔沒2分鐘「台」船就已沉沒，「台」船沉沒處有油汙情事，油汙範圍待查。

得知此事，第一時間李問也立刻在臉書發文表示，希望有關單位能盡速釐清事故原因、檢討責任，並且避免油汙汙染環境。他也說，目前南北竿航線及莒光航線，不受影響，現場第一時間協助的所有人員，辛苦了！

福澳港「台港13302」拖駁船今天上午10時左右發生傾斜沉沒，現場拉起油污控制線。圖／連江縣政府提供
福澳港「台港13302」拖駁船今天上午10時左右發生傾斜沉沒，現場拉起油污控制線。圖／連江縣政府提供
福澳港「台港13302」拖駁船，在今天上午因不明原因沉沒，港務單位正進行後續處置與沉沒原因調查。圖／讀者提供提供
福澳港「台港13302」拖駁船，在今天上午因不明原因沉沒，港務單位正進行後續處置與沉沒原因調查。圖／讀者提供提供
福澳港「台港13302」拖駁船，今天上午10時左右發生傾斜沉沒，港務單位正進行後續處置與沉沒原因調查。圖／連江縣政府提供
福澳港「台港13302」拖駁船，今天上午10時左右發生傾斜沉沒，港務單位正進行後續處置與沉沒原因調查。圖／連江縣政府提供

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