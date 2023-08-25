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影／鋰電池充電過頭！土城民宅半夜冒火光 2女輕微嗆傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區中央路2段一樓民宅今天凌晨2時許冒出火光，新北市消防局出動45車129人前往搶救並撲滅火勢，客廳已一片焦黑全部付之一炬，二女因輕微嗆傷送醫，起火原因待查。

新北市消防局今天凌晨1時59分獲報，土城區中央路二段177巷內民宅一樓發生火警，有大量黑煙及火光冒出，立即調派45車129人，由轄區第五救災救護大隊長鍾世銘到場指揮，火勢迅速於凌晨2時17分撲滅，但客廳已一片焦黑全部付之一炬。

這起火警燒燬一樓客廳約10平方公尺，也造成住在起火處樓上的何女（62歲）、張女（36歲）二人輕微嗆傷送土城醫院治療觀察。據了解，疑似一樓住戶所使用手持工具鋰電池充電未拔除造成起火並引發火警，但確實起火原因有待警消進一步調查釐清。

新北市土城區中央路2段一樓民宅今天凌晨2時許冒出火光，新北市消防局出動45車129人前往搶救並撲滅火勢，客廳已付之一炬，二女因輕微嗆傷送醫，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中央路2段一樓民宅今天凌晨2時許冒出火光，新北市消防局出動45車129人前往搶救並撲滅火勢，客廳已付之一炬，二女因輕微嗆傷送醫，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中央路2段一樓民宅今天凌晨2時許冒出火光，新北市消防局出動45車129人前往搶救並撲滅火勢，客廳已付之一炬，二女因輕微嗆傷送醫，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
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