影／鋰電池充電過頭！土城民宅半夜冒火光 2女輕微嗆傷送醫

新北市土城區中央路2段一樓民宅今天凌晨2時許冒出火光，新北市消防局出動45車129人前往搶救並撲滅火勢，客廳已一片焦黑全部付之一炬，二女因輕微嗆傷送醫，起火原因待查。

新北市消防局今天凌晨1時59分獲報，土城區中央路二段177巷內民宅一樓發生火警，有大量黑煙及火光冒出，立即調派45車129人，由轄區第五救災救護大隊長鍾世銘到場指揮，火勢迅速於凌晨2時17分撲滅，但客廳已一片焦黑全部付之一炬。