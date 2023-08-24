「旭承輝」漁船遇難 海巡宜蘭艦最快明天下午出發接駁

針對屏東琉球籍「旭承輝」漁船10名船員將由友船接駁返台，但傳出臥鋪和食物不足、且船長急需高血壓藥物，海巡署艦隊分署決定派遣北部機動海巡隊宜蘭艦前往支援，目前已著手各項整備作業，預計最快明天下午自台北港出發。

「旭承輝」漁船昨晚在日本東南方公海作業時，因船艙起火，船長決定棄船，包括2名台籍、8名印尼籍船員搭救生艇逃生，今天凌晨2時全部由趕抵馳援的友船「鴻海239號」救起。

另艘已在返航途中的「生漁」號漁船，同意掉頭再去幫忙將人接回台灣，預計今天深夜至明天凌晨可以接到人，但傳稱「生漁」號的臥鋪不夠，「旭承輝」10名船員必須睡在外面，由於該海域風浪大，返航估計需要6天時間，食物也可能不夠、船長需要藥物支援，琉球區漁會因此向漁業署求援，盼政府派巡護船前往接駁。

海巡署艦隊分署表示，將派遣北機隊宜蘭艦前往支援，但因宜蘭艦剛結束勤務返抵台北港，此趟新任務往返大約需要7天，目前已著手安排人員及油水糧秣整備作業，最快預計明天下午從台北港出發，大約航行3至4天能與「生漁」號漁船會合。