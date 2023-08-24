快訊

乳肉國小？4字校名掛門口「校友也看嘸」 網見正解笑翻：回不去了

賴品妤非第一次跌倒 醫師提醒勿輕忽「1病症」

「旭承輝」漁船遇難 海巡宜蘭艦最快明天下午出發接駁

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

針對屏東琉球籍「旭承輝」漁船10名船員將由友船接駁返台，但傳出臥鋪和食物不足、且船長急需高血壓藥物，海巡署艦隊分署決定派遣北部機動海巡隊宜蘭艦前往支援，目前已著手各項整備作業，預計最快明天下午自台北港出發。

「旭承輝」漁船昨晚在日本東南方公海作業時，因船艙起火，船長決定棄船，包括2名台籍、8名印尼籍船員搭救生艇逃生，今天凌晨2時全部由趕抵馳援的友船「鴻海239號」救起。

另艘已在返航途中的「生漁」號漁船，同意掉頭再去幫忙將人接回台灣，預計今天深夜至明天凌晨可以接到人，但傳稱「生漁」號的臥鋪不夠，「旭承輝」10名船員必須睡在外面，由於該海域風浪大，返航估計需要6天時間，食物也可能不夠、船長需要藥物支援，琉球區漁會因此向漁業署求援，盼政府派巡護船前往接駁。

海巡署艦隊分署表示，將派遣北機隊宜蘭艦前往支援，但因宜蘭艦剛結束勤務返抵台北港，此趟新任務往返大約需要7天，目前已著手安排人員及油水糧秣整備作業，最快預計明天下午從台北港出發，大約航行3至4天能與「生漁」號漁船會合。

由於返航可能會受輕度颱風「蘇拉」影響，艦隊分署表示將持續掌握颱風動態，設法盡速將漁民平安接駁回台。

海巡署艦隊分署決定派遣北機隊宜蘭艦前往支援接駁，預計最快明天下午出發。圖／艦隊分署提供
海巡署艦隊分署決定派遣北機隊宜蘭艦前往支援接駁，預計最快明天下午出發。圖／艦隊分署提供
在日本東南方公海作業的屏東琉球籍「旭承輝」漁船昨晚遭大火吞噬，10名船員今天凌晨由友船「鴻海239號」平安救起。圖／琉球區漁會提供
在日本東南方公海作業的屏東琉球籍「旭承輝」漁船昨晚遭大火吞噬，10名船員今天凌晨由友船「鴻海239號」平安救起。圖／琉球區漁會提供

台北港 海巡署 宜蘭

延伸閱讀

我漁船日公海火燒船10人獲救 宜蘭艦將千里送高血壓藥

印尼漁工疑腹膜炎 澎湖海巡緊急馳援

影／堅持海泳！朋友急報案 警消海巡從龍王口中搶人

海巡「巡護九號」平安返航 取10桶海水揭航程神祕任務

相關新聞

保二徵調警力提前歸建 基層警怨不顧意願「像被綁架」

警政署先前研擬擴編保安警察第二總隊員額，防範國家關鍵基礎設施安全，昨發文通知各所屬機關辦理歸建，要求參訓人員提前歸建受訓...

三噸半貨車斗起火波及旁車 新北消防人車馳援撲滅

一輛三噸半貨車停放在新北市三重區一處停車場，今天晚上車斗突然竄出火舌波及另輛汽車，新北市消防局獲報派員趕抵布水線灌救，火...

重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 新北檢搜索聲押女攤商

大台北果菜市場攤商重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」，新北檢方會同警方及衛生局官員共同搜查，昨逮陳姓男子及楊姓兄妹3人到案，今...

高雄雨後現七彩彩虹網驚「防護罩」 專家解釋關鍵原因

高雄市今天傍晚的天空出現斗大彩虹伴隨霓虹，繞著街道呈完美半圓的神奇景象，讓目睹的人驚呼「美呆了」、「快許願」！中央氣象局...

2寶媽腹痛飯店突臨盆 台南消防救護員助接生

今天上午10點多1名懷著第3胎的孕婦在台南北區某飯店內因突然腹痛報案，消防局公園分隊救護人員趕抵現場，接觸到孕婦時，發現...

「旭承輝」漁船遇難 海巡宜蘭艦最快明天下午出發接駁

針對屏東琉球籍「旭承輝」漁船10名船員將由友船接駁返台，但傳出臥鋪和食物不足、且船長急需高血壓藥物，海巡署艦隊分署決定派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦