南投獵人使用山豬吊被查獲 面臨最高200萬罰款完蛋了

南投縣保育生態有成，淺山近幾年也有山豬、山羊、石虎等保育動物活動，但易和人類生活發生衝突。南投縣家畜疾病防治所最近針對等違法獵具加強取締，已清除13具違法獵具，1人因使用陷阱捕捉動物，面臨最高200萬元罰款，保育和取締併進，營造更好的生態環境。

南投縣農業處、家畜疾病防治所最近組聯合稽查小組，到魚池鄉大雁村取締違法捕獵，這些是捕獸鋏和山豬吊使用熱區，容易造成保育類動物和貓狗誤入陷阱受傷、甚至死亡，希望全面清查非法陷阱，濫用這些工具傷害動物。

稽查人員請熟悉當地山區及熱心人士協助搜查，在林區域使用金屬探測器，檢查是否有捕獸鋏或山豬吊，也在山區、林道入山設置宣導布條，提醒民眾配合。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永說，過去保育類野生動物大多僅限中、高海拔山區，近幾年國人保育觀念大幅提升，野生動物繁衍生長明顯增加，仁愛鄉廬山部落最近首度發現台灣黑熊行蹤。

淺山地區以往野生動物數量不多，這幾年也經常可發現野生動物行蹤，尤其是山豬繁衍，從中高海拔往淺山區域行動，對農民種植作物造成破壞，也產生衝突。有農民就請獵人放置捕獸鋏、山豬吊保護農作物，卻造成其他動物包括流浪貓狗受害。

為了減少動物和人類衝突，縣府和林業署南投分署合作，找出野生動物活動熱區，包括國姓、魚池、中寮、集集、水里等鄉鎮，透過友善農地生態給付，鼓勵農友參與保育類動物棲地維護和監測，吸引不少農民參與，同時加強取締違法捕獵動物。