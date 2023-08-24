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國3彰化段BMW深夜火燒車 車內5人全逃出1人跌傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉國道3號南下215.3公里處，昨天深夜發生一輛BMW休旅車火燒車事件，車內5人幸好迅速逃出車外，才未被火噬，不過，有一名乘客逃生時跌倒，造成臉部及手部擦傷，由消防人員清洗及包紮傷口，起火原因由國道第七警察大隊調查中。

彰化縣消防局是在昨晚9時58分接獲這起火燒車通報後，出動各式消防車輛3輛、救護車1輛、消防人員7人前往搶救，抵達現場時，這輛BMW休旅車已停靠路肩，整車幾乎被大火吞噬，消防車立即以水柱灌救，直到10時34分才撲滅。

當時，這輛休旅車車上，連同駕駛共有5人，幸好起火後，迅速逃出車外，但有其中1位乘客逃生時跌倒，造成臉部及手部擦傷，拒絕送醫，由芬園消防分隊當場清洗傷口、包紮。

彰化縣芬園鄉國道3號南下215.3公里處，昨天深夜發生一輛BMW休旅車火燒車事件，車內5人幸好迅速逃出車外，才未被火噬。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉國道3號南下215.3公里處，昨天深夜發生一輛BMW休旅車火燒車事件，車內5人幸好迅速逃出車外，才未被火噬。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉國道3號南下215.3公里處，昨天深夜發生一輛BMW休旅車火燒車事件，車內5人幸好迅速逃出車外，才未被火噬。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉國道3號南下215.3公里處，昨天深夜發生一輛BMW休旅車火燒車事件，車內5人幸好迅速逃出車外，才未被火噬。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉國道3號南下215.3公里處，昨天深夜發生一輛BMW休旅車火燒車事件，車內5人幸好迅速逃出車外，才未被火噬。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉國道3號南下215.3公里處，昨天深夜發生一輛BMW休旅車火燒車事件，車內5人幸好迅速逃出車外，才未被火噬。圖／消防局提供

休旅車 火燒車

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