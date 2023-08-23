台南酒駕車禍被撞婦人腦死 家屬放棄搶救留最後一口氣返家

台南市孫姓婦遭酒駕女子撞成重傷，醫院判定孫婦腦死，家屬今晚九點多討論後，不忍再讓她受苦，決定放棄治療，要留孫婦最後一口氣返家。

台南市安平區今天清晨發生21歲魏姓女子酒駕白色轎車，在府平路口迎面撞上58歲孫姓女子，孫女傷勢嚴重送醫學中心加護病房，今晚8點多仍在病房急救，但是生命狀況很不穩定。

今晚9點多，醫院方面表示，由於孫婦傷勢很不樂觀，她的子女決定放棄治療，要留母親一口氣返家，已在辦理出院手續。

21歲魏姓女子前晚在安平女性友人家喝酒，今天清晨7點25分駕駛1輛白色轎車，沿安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，直接撞飛路人孫姓女子，並衝撞到一旁的店面騎樓才停下來。魏女酒測值高達每毫升0.57，全案依法究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康