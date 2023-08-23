快訊

福原愛再上訴！江宏傑擔心1結果 可能「不告了」

洩漏個資！台積電主管不滿女同事早下班 開會爆她得帶狀皰疹被判刑

跑山猴過來人給新手忠告 車行老闆勸分期不是為賺錢？

屏縣4歲男童受困超商鐵椅 消防急救援男童破涕為笑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局麟洛分隊昨天下午3點43分接獲119通報，麟洛鄉中山路上某超商一名4歲男童受困超商鐵椅，消防人員到場後，最後將椅背用破壞器材油壓剪剪開，男童才破涕為笑，順利脫困，幸無大礙。

麟洛分隊林姓隊員今說，昨下午接獲報案，趕抵現場時，男童跟媽媽當時在超商內，男童坐在超商鐵椅上，椅子背部鏤空，男童疑將屁股往後挪時，身體整個陷入，造成頭頸部以上卡住，男童嚎啕大哭。

消防人員趕抵現場時，當時男童連同椅子都都在超商地上，趕緊連著椅子將男童移置到超商桌子上，看能不能協助脫困，仍無法處理，最後移到超商外，用破壞器材油壓剪，小心翼翼將鐵椅拆解，過程花約10分鐘順利讓男童脫困，過程中男童一直哭，媽媽與消防人員連忙在一旁安撫。

男童順利脫困後，現場消防救護人員評估，男童神經學運動功能檢查正常，身上沒有傷口，家屬表示無須就醫。

四歲男童受困超商鐵椅上，趕緊打119報案請求消防人員協助脫困。記者劉星君／翻攝
四歲男童受困超商鐵椅上，趕緊打119報案請求消防人員協助脫困。記者劉星君／翻攝
四歲男童受困超商鐵椅上，趕緊打119報案請求消防人員協助脫困，最後用破壞器材油壓剪將鐵椅拆解，男童順利脫困。記者劉星君／翻攝
四歲男童受困超商鐵椅上，趕緊打119報案請求消防人員協助脫困，最後用破壞器材油壓剪將鐵椅拆解，男童順利脫困。記者劉星君／翻攝

超商 消防員

延伸閱讀

南投縣稅務局爆出白色粉末8人不適 疑似誤觸它惹禍

台中梧棲資收廠大火PM2.5濃度超標 環保局要開罰

生前合捐救護車成鵲橋 88歲奶奶與夫銀河相會

台南安平觀夕平台傳命案！驚見浮屍離奇卡消波塊 消防員鑽空隙打撈

相關新聞

又是酒駕惹禍！台南安平21歲女開車撞行人 再撞上計程車衝騎樓

21歲魏姓女子今天清晨7點多，涉嫌酒駕白車行經台南市安平區健康三街左轉府平路口時，撞上走在府平路上的孫姓婦人致傷重不治。...

台中梧棲資收廠大火PM2.5濃度超標 環保局要開罰

台中市梧棲區梧南路一家資源回收廠昨日發生大火，火勢和濃煙竄升，有毒黑煙甚至飄到10公里外的高美濕地，火勢已於昨晚10時3...

屏縣4歲男童受困超商鐵椅 消防急救援男童破涕為笑

屏東縣消防局麟洛分隊昨天下午3點43分接獲119通報，麟洛鄉中山路上某超商一名4歲男童受困超商鐵椅，消防人員到場後，最後...

銀行領1190萬要買房 板橋貴婦被勸阻方知已被騙1500萬

新北市1名60多歲龔姓婦人，17日至板橋1間銀行提領5百萬現金，當天下午又再度欲提領1千萬，銀行行員驚覺有異報警，海山警...

15隻總身價兩百萬象龜遭竊 麻豆警尋獲關鍵證據逮通緝犯

一名洪姓竊盜通緝犯，在網路上寵物龜的交流群組內長期「潛水」，日前他看到有網友分享自家園區的象龜，竟從台中一路南下，一口氣...

乾姊弟恐嚇國中生收保護費、嗆不給就挖眼 南警蒐報組織犯罪

台南某國中傳出學生遭到自稱「東灣公司」成員的同校學生看不順眼，恐嚇要「嗆挖眼」。多名家長今年3月起，向台南永康警分局報案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦