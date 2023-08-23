屏縣4歲男童受困超商鐵椅 消防急救援男童破涕為笑

屏東縣消防局麟洛分隊昨天下午3點43分接獲119通報，麟洛鄉中山路上某超商一名4歲男童受困超商鐵椅，消防人員到場後，最後將椅背用破壞器材油壓剪剪開，男童才破涕為笑，順利脫困，幸無大礙。

麟洛分隊林姓隊員今說，昨下午接獲報案，趕抵現場時，男童跟媽媽當時在超商內，男童坐在超商鐵椅上，椅子背部鏤空，男童疑將屁股往後挪時，身體整個陷入，造成頭頸部以上卡住，男童嚎啕大哭。

消防人員趕抵現場時，當時男童連同椅子都都在超商地上，趕緊連著椅子將男童移置到超商桌子上，看能不能協助脫困，仍無法處理，最後移到超商外，用破壞器材油壓剪，小心翼翼將鐵椅拆解，過程花約10分鐘順利讓男童脫困，過程中男童一直哭，媽媽與消防人員連忙在一旁安撫。

男童順利脫困後，現場消防救護人員評估，男童神經學運動功能檢查正常，身上沒有傷口，家屬表示無須就醫。