台中新任民防大隊長協調奏功 東、南兩區民防中隊合併

台中市惠蓀開發董事長陳蓀裕日前接任台中市民防總隊民防大隊長，一上任即解決多年懸而未決的警三分局有兩個中隊一案，順利將兩中隊合併，明將進行新成立的東南區中隊長布達。

陳蓀裕是中部知名的土地開發業者，長期擔任黎明警友站長，今年獲警界推薦以及市長圈選，榮任民防大隊長。

市警三分局自縣市合併以來即仍保有東區和南區各一個民防中隊，也是六都裡唯一一個警分局有兩個中隊的單位，警方和市長都期待陳蓀裕能予解決。

陳蓀裕協調後，將原東區中隊長陳豊圻升任為民防副大隊長，南區中隊長呂禎峯接任合併後的東南區中隊長，因各有所歸，獲得兩人同意，終於順利將兩中隊合併為東南區中隊。

陳蓀裕說，擔任民防大隊長是一個榮譽，平日協助警察，戰時保家衛國，目前全市有隊員有2928 人，未來他將積極號召滿編至3058人，並透過舉辦多個活動，吸引年輕人加入，為民防注入新血。