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男噴香水壓K他命味 遭警攔查搜出大麻送辦

中央社／ 台北23日電

陳姓男子開車經台北市環河南路附近，遇警方路檢點，因車內飄散愷他命味遭攔查，員警在車內搜出20顆大麻菸彈、愷他命殘渣等物，陳男刻意以香水味壓過毒品味，警詢後送辦。

台北市政府保安警察大隊今天召開記者會，第五中隊分隊長陳佩君說，日前深夜派員在萬華區環河南路附近執行路檢勤務時攔停1輛汽車，警方在查證身分時，聞到車內散發愷他命味，且駕駛全身噴滿香水，認為不單純進行盤查。

警方表示，22歲陳姓男子擔任多元化計程車司機，當天開自家車從女友家離開準備返回新北市新莊區住處，剛好遇到路檢點，陳男在盤查時，刻意不配合，員警事後在車內搜出15公克大麻菸草、20顆大麻菸彈、愷他命殘渣。初步估算大麻菸彈約新台幣5萬元。

警方說，陳姓駕駛全身香水味，但因車內飄散愷他命味，研判是要以香水味壓過毒品味，把人帶回偵辦。警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把人移送法辦。

警方表示，大麻為第二級毒品，因泰國已把大麻合法化，呼籲民眾赴泰旅遊時須留意，別心存僥倖好奇吸食大麻，返國時勿攜帶大麻製品，小心觸法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 毒品 警察

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