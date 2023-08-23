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高雄無照「山道猴子」跑給警察追 下場沒讓大家失望

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

影片「山道猴子的一生」在網路爆紅，高雄鼓山區萬壽路也有一群「山道猴子」出沒，前天下午警方盤查時，還一路逃逸，警方最後攔下後，發現騎士並未考有大型重機駕照，卻違規「越級」騎乘紅牌重機，依法舉發，處6000元罰鍰。

警方表示，違規騎士為22歲劉姓男子，前天下午在鼓山區萬壽路一帶騎乘紅牌重機，看到警方出現後頻頻回頭張望，局鼓山所所長邱棟樑、警員劉俊甫覺得劉南可以，立即鳴笛在後方追趕。

員警駕駛巡邏車追逐「山道猴子」的經過被民眾錄下後放下抖音，所幸最後劉男仍被警方攔下，確認他違規越級騎乘紅牌重機後，舉發處6000元罰鍰，並禁止駕駛，至於機車則是跟好友借來。

鼓山區萬壽路元亨寺路段為「山道猴子」跑山熱門地點，除車友以「壓車」、「翹孤輪」炫技外，還有不少「追焦手」聚集攝影，拍攝耍技的機車，但有住戶認為追焦手鎖定車友拍攝，反助長炫技歪風。

警方表示，最近10天萬壽路沿線取締無照駕駛22件(含越級駕駛)、改裝車輛9件等共計40件交通違規。統計今年度在該路段共取締312件交通違規，未來將持續針對該路段交通違規取締稽查工作。

劉姓男子最後吞下6000元罰單。記者張議晨/翻攝
劉姓男子最後吞下6000元罰單。記者張議晨/翻攝
劉姓男子越級騎乘紅牌重機，最後吞下6000元罰單。記者張議晨/翻攝
劉姓男子越級騎乘紅牌重機，最後吞下6000元罰單。記者張議晨/翻攝

山道猴子的一生 重機 交通違規

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