「張上尉」南北都騙 基隆、高雄都有麵包店因棄單受害

有人以海軍陸戰隊66旅中正、左營基地張姓上尉名義，從網路分向基隆、高雄的麵包店訂80個餐盒，指定的4款麵包相同，並都「棄單」。基隆店家在臉書公布原委，原本1盒4個共100元的麵包，改以5個50元販售，網友捧場很快完售，還有人專程上門消費，鼓勵業者別氣餒。

高雄旗津有家麵包店日前接到自稱海軍陸戰隊66旅左營基地張上尉網路下訂，選購菠蘿麵包、肉鬆沙拉麵包、紅豆麵包和奶酥麵包組成的餐盒80個，但到了約定交貨時間未見出面付款領貨，才知被騙。業者事後上網說明原委，表示將把320個麵包捐給愛心廚房，並提醒同行注意，別再受騙。

基隆信義區東信路一家麵包店也遭遇相同事件，業者昨晚上網表示，接到自稱66旅海軍陸戰隊張上尉的「假國軍」訂80個餐盒，餐盒指定的麵包和高雄個案一樣，也是菠蘿麵包、肉鬆沙拉麵包、紅豆麵包和奶酥麵包，結果對方也是惡意棄單，300多個新鮮麵包滯銷，要以5個50元銷售，請網友「幫忙一下」。

店家在臉書地方社團貼文後，網友回響熱烈，留言要1盒、2盒、10盒，還有人要訂5盒，並說就近送弱勢團體，棄單麵包很快銷售一空。業者說，開麵包店是小本生意，有了這次經驗，下次到類似訂單，會請對方先付訂金，免得再被騙。