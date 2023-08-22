影／梧棲大火延燒3個多小時 有毒濃煙飄到10公里外高美濕地

台中市梧棲區梧南路一家資源回收廠今天下午發生大火，火勢和濃煙竄升，消防隊員搶救3個多小時仍無法撲滅火勢，消防隊員在火煙迅速蔓延下搶救中，有毒黑煙也飄到10公里外的高美濕地，正在欣賞夕陽的遊客驚呼誇張。

台中市消防局今天下午2點20分獲報，梧棲區梧南路有資源回收廠火警，派遣第四大隊、梧棲、沙鹿、清水及台中港南堤分隊等共計5個單位，出動各式消防車19輛、消防人員39名，現場由副大隊長朱錦源擔任指揮官。

現場是工廠戶外廣場及貨櫃堆積的塑膠粒起火燃燒，無人員受傷受困，消防局同步通知環保單位，目前持續滅火搶救中，起火原因由消防局調查中。

這場大火讓當地人緊張，濃煙遠至二公里外可看見，多人擔心濃煙有毒，紛紛關閉門窗；有毒濃煙已飄到鄰近區域，包括沙鹿區和清水區民眾，都驚覺濃煙擴散快，連遠在10公里外的國際知名景點高美濕地，都可看到清楚濃煙逼近，消防隊員目前仍在搶救中，預估要到晚上才有可能控制火勢。