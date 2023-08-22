新竹內灣知名景點被指不當飼養動物 業者否認虐待

位於新竹內灣老街的知名景點「幻多奇另類博物館」遭台灣防止虐待動物協會檢舉，涉嫌長期不當飼養動物與違法展演，更指控業者「假買賣、真展演」營造成寵物店的假象。員工今早回應絕無虐待動物，但因負責人不在館內，暫時無法回應說明。新竹縣動保所則表示，因業者未申請動物展演許可，將進行開罰。

幻多奇另類博物館今天上午10點準時開門營業，員工一早就開始打理動物環境及餵食，面對動保團體指控，員工僅表示絕對沒有虐待動物、動物都有獲得妥善照顧，不過因負責人尚未上班，詳細情況必須待負責人統一對外說明。

台灣防止虐待動物協會表示，今年6月協會接獲多位民眾通報，新竹內灣老街上的幻多奇另類博物館不當飼養動物，與業者聯繫溝通也無法取得，因此協會在7月21日協同台灣動物園暨水族館協會、台灣刺蝟照護推廣協會以及台灣愛鼠協會前往會勘，發現業者不具備動物的基本飼養知識與能力。

協會指控，業者展示的變種雙頭巴西龜其龜殼嚴重凹陷，為缺乏鈣質、日曬UVB燈或是水面過低導致。星龜明顯指甲過度生長，因長期被飼養於單調的展櫃內，導致動物無法正常磨爪。

球蟒被飼養於狹小的階梯底部，遊客踩踏時易造成動物驚嚇，且空間缺乏變溫動物所需要的溫度梯度措施。鱷龜被飼養在空蕩蕩的小玻璃缸數年以及蛇蜥的尾巴異常凹折等情況。業者除了大量飼養兩爬動物外，同時也有飼養刺蝟、睡鼠、蜜袋鼯及金剛鸚鵡。

協會指出，幻多奇另類博物館隸屬珍奇展覽有限公司，1992年成立至今已經營30多年，目前全台有3家店面，每間都以收取門票的方式供民眾參觀，以展示各種古怪物品以及活體動物為主，分別位於新竹內灣、苗栗南庄及南投集集，展示的動物物種多達38種以上，數量則是超過50隻個體，多數位於內灣店。