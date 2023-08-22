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北市男銀行提款驚見假鈔 警查為同居女友犯案

中央社／ 台北22日電

北市31歲劉男日前到銀行提領新台幣10萬元現金存放家中，隨後要支付創業店租時才驚覺夾帶59張假鈔，懷疑行員監守自盜，警方獲報追查竟是25歲同居曹姓女友犯案。

台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿指出，近日接獲被害人劉男報案，稱他5月初至轄內某銀行臨櫃提領10萬元現金，隨即存放家中，直至20多天後要支付創業店租時，才驚覺這疊未拆封套的現金竟夾帶59張玩具千元鈔，質疑是否行員監守自盜，並提出詐欺告訴。

警方隨後調閱監視器影像查看，發現行員每次交付款項時，都有使用驗鈔機確認數量及真偽，也無換鈔舉動，初步排除涉案。

後來展開科技偵查了解劉男的人際關係和網路購物紀錄，發現其同居人曹女於案發前曾在電商平台網購100張玩具鈔票，趁機抽出59張真鈔，再用假鈔魚目混珠掉包，上演「偷天換日」戲碼。

警方8月中旬拘捕曹女到案說明，她供稱是因想買奢侈品才鬼迷心竅犯案。全案詢後將曹女依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

假鈔 北市 創業

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