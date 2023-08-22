影／堅持海泳！朋友急報案 警消海巡從龍王口中搶人

台中大甲警分局接到報案，一名男子晚間10點多在大甲西勢海岸堅持下海，警方和消防與海巡一起在海岸搜尋，最後在海中找到男子，一起強行帶上岸，男子全身濕透在海上直說：「不要理我」，男警也全身濕持續勸「要啦，上來再說」，半拉半推將他拉上岸，眾人終於從龍王口中搶回人。

西歧派出所長黃益全、警員謝皓昕17日晚上10點53分接通報，值班員警陳榮志先聯繫協調海巡單位到海邊待命，相鄰的日南派出所巡邏員警黃翊豪、義警林永豐接獲支援指示後，與西岐所員警趕到臨江路底的西勢海岸，警、消、海巡人員一起投入海岸搜救行動。

西岐所長黃益全對轄區各段海岸地理樣態很熟悉，搜救經驗豐富，在巡邏車上常備有探照燈以備不時之需，員警抵達伸手不見五指且正值漲潮期間的海岸後，他立即運用探照燈搜索，最後在雷達站旁的海岸及時發現全身濕透並已漂沉在海水裡的蔣姓男子。

日南所警員黃翊豪見蔣男生死不明，奮不顧身下水救人，將蔣男拉起帶至安全處所，順利在滿潮的海岸搜尋救人成功。

蔣男的黃姓女性友人在場心急如焚，直到搜救團隊將蔣男帶上岸後，她才放下心中大石，還因為精神過度緊繃在突然放鬆下而站立不穩。

蔣男堅不就醫，獲救後還抱怨員警為何救他，所長擔心蔣男仍會想不開，在取得蔣男同意後，帶蔣男返回西岐所休息，所長及值班警員陳榮志再溫馨關懷開導，聆聽蔣男意圖輕生緣由，並以朋友的口氣鼓勵他重新振作起來，最後蔣男終於轉念想開，離開派出所前向員警道歉與致謝，感謝員警救他一命，也保證將會好好愛惜生命。

西岐派出所長黃益全呼籲，若有人或身旁親友精神不穩狀況或有自殺傾向，應立即就醫進行心理輔導，也可聯絡張老師服務專線(1980)、生命線協談專線(1995)，透過專人的諮詢及協助，才能共同走出心魔。