快訊

逾9成Apple Watch錶帶髒爆！3錶帶、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

遭教授揉胸問「愛不愛老師」 台大4性騷受害人控「校方縱容性騷文化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真識貨！200元紅花鹽水雞遭竊 失主氣炸：準備接傳票

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和區何姓男子，前天晚間買了鹽水雞後，將機車停在鹽酥雞攤位前，並將鹽水雞放在機車掛架上後離開準備再買其他食物。不料返回時卻見掛在掛架上的鹽水雞不翼而飛，何男氣憤地將過程PO上臉書社團「我是永和人」。永和警方網路巡查發現，目前已通知何男報案，並將調閱監視器展開追查。

何姓男子前天（19日）晚間在臉書社團「我是永和人」貼文：「8/19晚上7點左右，在豆豆鹹酥雞前面偷走我掛機車上一包紅花鹹水雞的朋友，先祝你全家健康富貴發財！」貼文中還氣憤的表示：「如果有什麼困難歡迎私訊給我說明，一包200塊的鹹水雞都要偷走，想必你生活不易吧！監視器有清楚拍到你車牌號碼，最近接到警局電話或法院傳票，請務必準時到場說明喔！」

永和警方網路巡查發現後，立即留言回覆請何男至派出所報案，同時也調閱附近監視器，發現並未拍攝到遭竊經過，警方將持續調閱週遭監視器，並朝竊盜罪嫌偵辦。

清涼爽口的鹹水雞是民眾逛夜市的首選（圖非該店家）。記者古和純／攝影
清涼爽口的鹹水雞是民眾逛夜市的首選（圖非該店家）。記者古和純／攝影
鹽水雞。資料畫面
鹽水雞。資料畫面

永和 竊盜

延伸閱讀

日本遊客遺失裝旅費與所有證件錢包 南警1小時找回物歸原主

45萬元現鈔藏888幸運號碼 善心人拾金不昧歸還

女逛賣場撿到手機謊稱沒看到 失主「聽音辨位」揪出她偷藏置物箱

高雄女童粗心掉手機心急如焚 警用「這招」順利找到她

相關新聞

超衰！401次太魯閣號半年兩度被撞 上次牛這次酒駕車

台鐵401車次太魯閣列車今晨通過花蓮佳民村平交道時，被酒駕的林姓男子攔腰撞上，造成列車受損並嚴重延誤；這是401列次半年...

男子藉照顧涉性侵未滿12歲3姊妹鄰居 疑畏罪逃脫在大學墜樓亡

基隆市權姓男子受同社區住戶託付，照顧未滿12歲的3姊妹時，涉嫌性侵3名幼女。基隆警方接獲花蓮警方通報後，得知權男昨天到桃...

新竹縣政府前驚見新天坑 瓦斯管線破裂警戒中

新竹縣竹北市光明六路和縣政七街的交叉路口，今天上午驚見大天坑，新竹縣消防局今天上午10時38分接獲瓦斯外洩通報前往查看，...

獼猴觸電「掛」高壓電桿慘死 猴害鹿場停電1個多小時

一隻台灣獼猴昨天傍晚在苗栗縣南庄鄉石壁誤觸高壓電死亡，造成附近171戶停電，台灣電力公司苗栗區營業處派員搶修，1個多小時...

303大停電他超速趕救學生吞罰單「沒人受困」興訟吞敗

高雄呂姓男子去年303大停電時騎乘重機狂飆，被警方開單舉發，吞下1800元的超速罰單，呂男不服，主張他是為趕去學校救援「...

「高架猴」出沒台64！蛇行逼車驚險影像曝光 悽慘後果出爐

新北市台64線快速道路中和路段，昨天有1輛休旅車在快速道路上惡意蛇行並逼停後方的休旅車，見後車欲閃躲還持續蛇行並急煞，2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦