真識貨！200元紅花鹽水雞遭竊 失主氣炸：準備接傳票

新北市永和區何姓男子，前天晚間買了鹽水雞後，將機車停在鹽酥雞攤位前，並將鹽水雞放在機車掛架上後離開準備再買其他食物。不料返回時卻見掛在掛架上的鹽水雞不翼而飛，何男氣憤地將過程PO上臉書社團「我是永和人」。永和警方網路巡查發現，目前已通知何男報案，並將調閱監視器展開追查。

何姓男子前天（19日）晚間在臉書社團「我是永和人」貼文：「8/19晚上7點左右，在豆豆鹹酥雞前面偷走我掛機車上一包紅花鹹水雞的朋友，先祝你全家健康富貴發財！」貼文中還氣憤的表示：「如果有什麼困難歡迎私訊給我說明，一包200塊的鹹水雞都要偷走，想必你生活不易吧！監視器有清楚拍到你車牌號碼，最近接到警局電話或法院傳票，請務必準時到場說明喔！」