聽新聞
test
0:00 / 0:00
真識貨！200元紅花鹽水雞遭竊 失主氣炸：準備接傳票
新北市永和區何姓男子，前天晚間買了鹽水雞後，將機車停在鹽酥雞攤位前，並將鹽水雞放在機車掛架上後離開準備再買其他食物。不料返回時卻見掛在掛架上的鹽水雞不翼而飛，何男氣憤地將過程PO上臉書社團「我是永和人」。永和警方網路巡查發現，目前已通知何男報案，並將調閱監視器展開追查。
何姓男子前天（19日）晚間在臉書社團「我是永和人」貼文：「8/19晚上7點左右，在豆豆鹹酥雞前面偷走我掛機車上一包紅花鹹水雞的朋友，先祝你全家健康富貴發財！」貼文中還氣憤的表示：「如果有什麼困難歡迎私訊給我說明，一包200塊的鹹水雞都要偷走，想必你生活不易吧！監視器有清楚拍到你車牌號碼，最近接到警局電話或法院傳票，請務必準時到場說明喔！」
永和警方網路巡查發現後，立即留言回覆請何男至派出所報案，同時也調閱附近監視器，發現並未拍攝到遭竊經過，警方將持續調閱週遭監視器，並朝竊盜罪嫌偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言