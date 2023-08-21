花蓮轎車撞上普悠瑪 東正線單側雙向通行

台鐵今天早上由台東開往樹林的401普悠瑪，在行經花蓮佳安段時，第四車廂遭到闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車，列車將延誤。聯合報系資料照

台鐵今天早上五點多由台東開往樹林的401普悠瑪， 在六點四十四分行經花蓮佳安段時，列車駕駛發現出現異聲，停車察看，才發現普悠瑪第四車廂遭到闖入軌道的轎車撞及凹陷，緊急停車，目前了 列車上旅客無人受傷，台鐵由花蓮派普悠瑪至現場接駁401次旅客，目前以東正線單線雙向行車；轎車駕駛輕送醫，相關事故仍在調查中。

據了解，轎車駕駛是列車經過時侵入軌道撞上，撞到列車側邊，現場有人說懷疑是酒駕，但目前還沒有證實或者是酒測數據；轎車駕駛受輕傷送花蓮慈濟醫院救治。

台鐵表示，401班次是台東開往樹林，因此影響，台鐵網站已公告 到宜蘭會延誤79分鐘。目前會從花蓮調度列車接駁，車上旅客人數還在統計。

台鐵局表示，今天早上06:44於景美與北埔間佳民村平交道(K72+689)，401次通過平交道時聽到有異音，停車查看發現轎車侵入路線，從側邊第4車撞及401次(太魯閣、TEP1009+1010)，車上旅客無受傷，準備由花蓮派普悠瑪至現場接駁401次旅客，車站已通知路警處理中，目前以東正線單線雙向行車。