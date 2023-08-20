北宜跑山釀禍！過彎跨雙黃線 重機女對撞重機男2傷

新北市坪林區北宜公路36.5公里，今天上午發生重機逆向對撞車禍。33歲陳姓女子，今天上午8時許騎大型重機行經該處時，因過彎時跨越雙黃線，與對向38歲黃男騎乘的大型重機對撞。警消到場發現2人全身多處擦傷，立即將2人送醫，所幸均意識清醒並無生命危險。車禍原因即肇責歸屬正由警方調查中。

新店警方調查，肇事的陳女騎乘DUCATI 696重機前往北宜公路跑山，行經36.5公里處時，疑因過彎時跨越雙黃線，對向黃男騎乘HONDA FORZA 750重機經過，雙方當場發生碰撞紛紛倒地。警消獲報趕抵，發現陳女全身多處擦挫傷、黃男右腳擦挫傷，立即將2人送往萬芳醫院治療，所幸並無生命危險，雙方酒測值均為0，確切車禍原因及肇責歸屬正由警方調查。