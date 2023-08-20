苗栗老翁逆向撞死機車騎士 家屬提告翁涉過失致死

苗栗市中華路、為公路口昨天發生劉姓老翁開車，逆向撞死中年機車騎士案，檢警依過失致死罪嫌進一步偵辦中。圖／民眾提供 苗栗市中華路、為公路口昨天發生劉姓老翁開車，逆向撞死陳姓中年機車騎士案，肇事老翁驚魂未定住院觀察治療，家屬難以置信，好好的騎車竟遇上死劫，提告老翁涉嫌過失致死，案由檢警進一步調查釐清。

檢警調查，74歲劉姓老翁昨天上午8點47分駕駛轎車在苗栗市中華路、為公路口，一路逆向先撞及為公路右轉陳姓男子（42歲）所騎機車，人車彈飛推撞穿越為公路雙向車流，最後撞到為公路旁停放的小貨車車尾才停下來，陳男送醫傷重不治。

陳男生前是貼磁磚工人，娶了新住民，育有2名就讀國小女兒，一家人和樂，陳男遇死劫，家屬傷心欲絕，提告劉姓老翁涉嫌過失致死，警方表示，劉姓老翁發生事故後住院觀察治療，警方完成調查筆錄後，將函送苗栗地檢署。

苗栗市中華路、為公路這起死亡車禍案，引發網路熱議，有人懷疑劉姓老翁可能誤把油門當煞車，才會一路直直衝，有如恐怖攻擊，也有人認為年齡大，身體及反映力不足應變，才會發生憾事。

警方初步勘驗監視器，劉姓老翁開車在中華路，一輛機車從北苗市場停車場路口駛入中華路，車子開始偏移至對向車道，且速度似乎沒有減慢的跡象，逆向約30公尺才停下來。