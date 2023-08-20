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海洋廣場看海驚見浮屍！身上有2萬多元現金 檢警查落水死因

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今晨被人在基隆海洋廣場水域漂流，基隆港警、消救上岸時明顯死亡，全案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晨被人在基隆海洋廣場水域漂流，基隆港警、消救上岸時明顯死亡，全案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝
年近70歲的陳姓男子今天被人在基隆海洋廣場水域漂流，基隆港警、消將他救上岸，明顯死亡。警方在陳的褲袋找到皮夾，裡面有2萬7000多元現金，無證件，比對後查出身分。陳男疑為街友，近期曾與人發生糾分，警方將通知家屬協助指認並報驗，釐清落水原因等案情。

黃姓男子今天清晨5點多在基隆海洋廣場，觀看基隆港市景色時，發現陳男從橋墩下漂入基隆港域，趕緊報案。基隆港警駕駛警艇前往搜救，並和港消合力救起陳男，從小艇碼頭上岸後，通知港警總隊刑警隊採證調查。

基隆港警鑑識人員在陳男的長褲口袋找到皮夾、手帕、打火機和現金等物品，屍體大致完整，無明顯外傷。比對查出身分後，連繫家屬指認。

據了解，陳男疑為街友，基隆市警一分局、鐵路警察台北分局近期都有處理他和其他街友發生糾紛事件。基隆港警將調閱相關監視器畫面，查出落水點及生前生活動態，釐清案情。

基隆港 港警 街友

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