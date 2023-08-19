影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

還路於民遊行前一日，新北市一輛台北客運公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，82歲林姓男子依行人燈號走在行人穿越道，慘遭公車撞上還向前拖行20公尺輾壓右車輪下，當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。邱姓女公車駕駛酒測值為零，她表示，轉彎公車有視線死角未看到有行人，警詢後將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局今天上午9時42分獲報，在中和區壽德街與民德路交叉路口，台北客運公車撞到行人，一名男子夾困於右前輪車輪底下，消防人員協助脫困時，男子已無生命跡象，送往板橋亞東醫院急救後仍宣告不治。

這起車禍事故監視器畫面今天下午曝光，當時先有一輛大貨車左轉通過後，林男才緩步穿越行人穿越道，但此時有一輛汽車及機車，分別從林男眼前及身後經過，林男仍持續往前走，不僅在此時遭左轉的台北客運公車撞上，還遭公車往前拖行將近20公尺。

據了解，公車司機邱姓女子（53歲）當時駕駛公車行駛中和區壽德街左轉民德路欲往板橋區五權路方向行駛，死者從壽德街欲過馬路往莒光路方向，邱女自稱轉彎時，因公車視線死角未看到有行人。

警方初步調查，死者為林姓男子（82歲）因全身多處挫傷，頭部重創，經搶救後仍不幸身亡，公車司機疑似轉彎時未依規定停讓行人，導致撞到行走在行人穿越道的林姓男子。邱女酒測值為零，警詢後將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。