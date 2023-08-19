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離奇命案？高雄女楠梓加工區倒臥路旁 警方證實為誤傳

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓警分局外觀。本報資料照片
高雄楠梓警分局外觀。本報資料照片
高雄楠梓今天中午74歲菲律賓籍女性長者在家中過世，卻有媒體誤傳命案，指稱婦人倒臥楠梓加工區對街離奇身亡，但經警證實，實際上婦人來台探親，日前曾跌倒受傷，沒想到今天會在女兒家中過世，整起死亡案件，並非如外傳命案，並無外力介入痕跡，後續將報請司法相驗釐清。

警方指出，這名菲籍婦人近期探望嫁來台灣的女兒，上周曾不慎跌倒，不料，今天中午接近1時許女兒返家後，發現叫不醒母親，仔細一查，母親沒了呼吸心跳才緊急通報警消協助。

並非如媒體外傳「離奇命案」婦人倒臥楠梓加工區對街，警方表示，初步勘驗在家中過世的婦人，身上並無外傷或任何外力介入痕跡，至於詳細死亡原因，將報請檢察官會同法醫做進一步司法相驗釐清。

命案

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