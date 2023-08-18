山道猴子也怕鬼？彰化139線5年奪15命 鬼月3天0事故

彰化縣道大彰路（139線）向來是「山道猴子」活躍路線，車禍傷亡事件不斷，最近兩個月來，即奪走3條年輕生命，累計5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂。今年農曆7月鬼月過了3天，幸好還零事故，民俗專家提醒說，139線的彎道及綠蔭多，「很陰」，尤其鬼月期間，容易抓交替，「不要不信邪」。

彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，兩側有林蔭隧道，是知名的自行車遊憩路線，也吸引重機族及超跑族前來競飆，尤其東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段最熱門，尤其在數個連續彎道，一些喜歡飆速機車騎士，在過彎、壓車時，未跟著減慢速度，為獲得「追焦手」上線出鋒頭，還蹺獨輪危險駕駛，

一個疏神往往就會衝到對向車道被撞，或者自撞路樹、護欄，甚至墜落山谷。

彰化縣警察局統計，139線在2019年共發生231件車禍，造成1死261傷；2020年發生301件車禍，造成4死210人受傷；2021年發生235件車禍，造成7死152人受傷；2022年254件車禍，168人受傷；今年到8月15日已發生152件，造成3死110人受傷，死者均是139線芬園鄉5段9.1公里9.1公里附近「死亡彎道」，其中一名還是20歲女性，均是過彎時，自撞路樹死亡，社會譁然。

近日來，「山道猴子的一生」影片爆紅， 在139線也群集騎車跑山的年輕人，肇事造成車禍死亡的，絕大多數是年輕人，包括軍人、女警、學生等，假日期間，更聚集「追焦手」，讓騎士更拚命求表現搶鏡頭，場景幾與「山道猴子的一生」相似，也引起各方討論。

民俗專家廖大乙說，他曾實地到139線主要肇事路段勘察，從現場地形、彎道多，以及濃密林蔭觀察，「很陰」，容易聚鬼魂，尤其是夜間視線不好，以及農曆七月鬼月更是如此。相關單位應改善道路安全設施，同時也建議設置「阿彌陀佛」神像提醒或庇佑，甚至「天國近了」標語也無妨。

各界質疑公部門未做好防制措施，以減少139線車禍事故發生，縣府表示，從2020年10月起，在最容易肇事的東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段，行車速限從50公里調降為40公里，並重繪標線、設置防撞桿及護欄。

警方也表示，在沿途設有兩支固定桿測速器，假日還加派警網雙向機動取締超速、改裝車、噪音車，堪稱台灣取締密度最高的道路， 估計每年取締上萬件違規罰單，但車禍傷亡事故仍居高不下，甚至由便衣員警扮演「追焦手」蒐證，警方人員說：「有步想到沒無步。」

警方並宣示，防制縣道139線事故，從今天起，一連三天，由環、警、監針對139線加強聯合查察告發。警方說，也許因為鬼月或強力取締關係關係，鬼月開始三天來，前往跑山的機車少了大半，同時也是零事故，但還要等明天、後天休假日，才會明朗。

139線在最兩個月發生3死事故後，縣府及警方日前實地會勘，將修復易肇事路段被撞毀的中間柱狀交通桿，並研議在護欄與路樹設置安全保護設施，8月28日還將邀請學者專家前來會診。

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