誤入航道遭斷腳掌…漁船螺旋槳怎麼閃？潛水教練教1招「避險」

基隆平浪橋下方白燈塔海域，吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳掌被航道上經過漁船螺旋槳打斷，緊急送醫設法接回。資深潛水教練誤入漁港航道 左腳掌遭螺旋槳打斷王國昌說，引擎及螺遊槳發出的聲音很大，應該還有點距離時就聽得到，聽到聲音就不可以浮出水面，要往下做「避險」的動作。

基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，今天下午有多名潛水客被海流漂移，誤入長潭里漁港的航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教練眼見一名學員頭冒出來，擔心被船撞到，吳將學員頭往下壓，但他的腳浮起，左腳掌被船的螺旋槳打斷，潛水人員半個多小時後找斷掌，緊急送醫救治，設法接回。

資深潛水教練王國昌說，會發生潛水人員在航道被螺遊槳打傷，不可思議，一般潛水地點都會遠離航道，教練要帶學員下水，應該熟悉現場水域環境，不該帶至可能有危險的場域。

王國昌表示，潛水人員都會帶指北針，如果發偏離原本潛水的地點就要趕緊修正場域地點，一般漁船經過航道時速度並不會太快，而且引擎及螺遊槳發出的聲音很大，應該還有點距離時就聽得到，潛水人員聽到聲音就不可以浮出水面，要往下做避險的動作。

王國昌說，等船過了之後，就可以將浮力袋打出水面，這時人還在下面，可以先提醒可能的第二艘、第三艘船經過時可以看到，知道水面下有人，才不會發生意外。

國立海科館產學交流組主任陳麗淑博士說，發生意外的地點在平浪橋附近海域，靠近長潭里漁港的航道，並不在潮境公園範圍水域。

陳麗淑指出，如果有聽到漁船的聲音，一定要馬上做出往下潛的避險動作，並且用手保護頭部，潛水客下水前就應熟悉現場水域的環境，如果有航道事先應該知道其危險性，海流可能很強，下水時教練就應該帶學員事先避開航道，教練動作較快，但要考量學員動作可能比較慢，遇到狀況時難以及時因應。