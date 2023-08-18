快訊

長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係…許姓前處長背景很硬？群創說話了

「折凹雨刷洩憤」遭起訴 美女主播簡立喆現身解釋：消息有誤

抽籤紅包來了！這檔網通股申購首日飆漲停 抽中現賺萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國1新竹出口涵洞驚傳火燒車 「小黃」全面燃燒竄濃煙

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午驚傳火燒車事故！1輛計程車不明原因停在涵洞處，從車頭開始起火燃燒，警消獲報到場，車輛已全面燃燒，火勢猛烈濃煙還從涵洞口不斷冒出，所幸火勢10分鐘撲滅，計程車駕駛也及時逃出無人傷亡。

新竹市消防局今天下午1點59分接獲報案，國道1號新竹交流道北上通往光復路的出口涵洞發生火燒車事故，派出明湖、埔頂、香山分隊人車於下午2點14分抵達現場，計程車已經陷入全面燃燒，所幸無人員受困車內，立刻出水灌救，車輛火勢在2點半撲滅。

該起火燒車事故發生在新竹交流道出口涵洞裡面，由於涵洞空間昏暗，加上火燒車火勢濃煙不斷，不少用路人經過時幾乎被濃煙遮蔽前方視線，嚴重影響行車視線，警消人員到場後立刻封閉車道管制，目前仍在現場處理中。

國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝
國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午發生計程車火燒車事故，消防人員獲報灌救。記者張裕珍／翻攝

新竹 火燒車 計程車 國道

延伸閱讀

新竹市府參訪台東 高虹安：要慢慢向台東學「慢經濟」

26歲男帶逾百包毒品 新竹南下高雄準備撈一筆遭逮

影／水飄失控！國道一號火燒車 後方車駕駛目擊過程驚險閃過

新北新莊舊公寓4樓全面燃燒 濃煙與烈焰不斷竄出

相關新聞

影／驚悚畫面曝！潛水教練誤入漁港航道 左腳掌遭螺旋槳打斷

基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，今天中午有多名潛水客被海流漂移，誤入長潭里漁港的航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教...

獨／以露營車為家GG了 鬼月山谷內翻車嘆「還是要信邪！」

新北市高灘地一名以露營車為家的台大碩士男，享受自由的人生哲學引發外界關注。昨天他駕車離開坪林露營區，不慎在山區產業道路翻...

影／不滿收到禁令 家暴男朝中和警分局潑汽油叫囂遭上銬

新北市林姓男子疑似不滿收到前妻申請家暴保護令，讓其行動遭受限制，今天持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前...

一言不合張口就咬！桃園女通緝犯見警上門失控 下場慘了

桃市警桃園分局中路派出所員警據報，循線前往39歲陳姓竊盜通緝犯位於桃園區青田街住處盤查，詎料，陳女開門見3名警察上門，當...

轉彎未禮讓、未戴安全帽 台南21日起「禮帽大執法」

台南市警局統計，近期交通事故肇事原因及態樣，以轉彎未依規定讓車、未戴安全帽、失控撞車等名列前茅，全市自本月21日起展開「...

影／國1新竹出口涵洞驚傳火燒車 「小黃」全面燃燒竄濃煙

國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午驚傳火燒車事故！1輛計程車不明原因停在涵洞處，從車頭開始起火燃燒，警消獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦