影／國1新竹出口涵洞驚傳火燒車 「小黃」全面燃燒竄濃煙

國道一號北上新竹交流道95公里處出口涵洞今天下午驚傳火燒車事故！1輛計程車不明原因停在涵洞處，從車頭開始起火燃燒，警消獲報到場，車輛已全面燃燒，火勢猛烈濃煙還從涵洞口不斷冒出，所幸火勢10分鐘撲滅，計程車駕駛也及時逃出無人傷亡。

新竹市消防局今天下午1點59分接獲報案，國道1號新竹交流道北上通往光復路的出口涵洞發生火燒車事故，派出明湖、埔頂、香山分隊人車於下午2點14分抵達現場，計程車已經陷入全面燃燒，所幸無人員受困車內，立刻出水灌救，車輛火勢在2點半撲滅。

該起火燒車事故發生在新竹交流道出口涵洞裡面，由於涵洞空間昏暗，加上火燒車火勢濃煙不斷，不少用路人經過時幾乎被濃煙遮蔽前方視線，嚴重影響行車視線，警消人員到場後立刻封閉車道管制，目前仍在現場處理中。