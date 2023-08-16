快訊

竹市1665戶晚間無預警停電！疑斷路器故障跳脫 台電急搶修

賠慘！國道一號貨車撞「千萬移動豪宅」賓利 路過駕駛驚呆

自爆偷吃3女！已婚處長公開女方個資、開房地點惹議 群創回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／停車格電動機車冒大量火煙 波及3輛機車疑自燃

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，無人受傷，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天晚上6時許獲報，新店區寶橋路遠東工業城前發生機車火警，新店消防分隊出動多輛消防車前往搶救，轄區新店警分局江陵派出所線上巡邏警網也迅速趕抵，進行交通管制。

消防人車到場時，現場已冒出大量火煙，立即布水線出水撲滅火勢，經查，現場共有一輛電動車全毀、機車3部受損，其中一輛全毀、2輛半毀。

經警消人員現場查看，疑似起火點暨焚燒最嚴重為一輛電動車，經調閱監視器發現該處緩慢冒出白煙後開始燃燒，暫時排除人為縱火因素，研判可能為該電動車自燃後延燒波及其他車輛，確切起火原因尚待消防局火調科人員進一步鑑定調查釐清。

新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。記者王長鼎／翻攝

電動機車 火燒車

延伸閱讀

鴻海Model C量產版第4季投產！初期年出貨量上看3萬輛

菸蒂釀災？屋主不在家卻起火 新店民宅突竄火煙

經部擬向民眾購碳權 汰舊換電動機車補貼4千元

共享電動機車雲林上路3年民怨借不到 竟是因「這原因」

相關新聞

賠慘！國道一號貨車撞「千萬移動豪宅」賓利 路過駕駛驚呆

國道1號五楊高架橋泰山路段，今天下午發生貨車追撞賓利休旅車事故，讓其他路過駕駛驚呆，拍照上網戲稱是「千萬等級車禍」，因為...

新北新莊舊公寓4樓全面燃燒 濃煙與烈焰不斷竄出

新北市新莊區中正路334巷25弄，今天下午3時許發生住宅火警，1幢舊公寓的4樓全面燃燒，濃煙與烈焰不斷從窗戶和陽台竄出，...

影／疑電動機車自燃 冒出大量火煙 還波及3輛機車

新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，無人受傷，確實起火原因...

愛講八卦引情侶檔不滿 北市信義區男子KTV外遭毆

台北市信義區今天凌晨2時許發生打架鬥毆案件，一群人在知名KTV飲酒唱歌，25歲陳姓男子喝醉後，講了同行吳男（33歲）與湯...

男開車違規闖紅燈左轉被罰 後座2人「不對勁」遭帶回

桃園市環警監昨晚在桃園區春日路與桃二街口，共同執行「靜桃專案勤務」，共攔查16輛機車噪音超標，當場開立舉發單。期間警方在...

影／水飄失控！國道一號火燒車 後方車駕駛目擊過程驚險閃過

國道一號泰安段北上路段今天發生火燒車意外，轎車撞上安全島護欄後起火，整輛車陷入火海，消防隊員搶救，男駕駛和女乘客棄車逃生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦