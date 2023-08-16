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影／停車格電動機車冒大量火煙 波及3輛機車疑自燃
新北市新店區寶橋路一處工業區在今晚6時許停放路邊電動機車疑自燃，冒出大量火煙，還波及一旁3輛機車，無人受傷，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。
新北市消防局今天晚上6時許獲報，新店區寶橋路遠東工業城前發生機車火警，新店消防分隊出動多輛消防車前往搶救，轄區新店警分局江陵派出所線上巡邏警網也迅速趕抵，進行交通管制。
消防人車到場時，現場已冒出大量火煙，立即布水線出水撲滅火勢，經查，現場共有一輛電動車全毀、機車3部受損，其中一輛全毀、2輛半毀。
經警消人員現場查看，疑似起火點暨焚燒最嚴重為一輛電動車，經調閱監視器發現該處緩慢冒出白煙後開始燃燒，暫時排除人為縱火因素，研判可能為該電動車自燃後延燒波及其他車輛，確切起火原因尚待消防局火調科人員進一步鑑定調查釐清。
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