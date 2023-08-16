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大雨狂炸溪水暴漲 林口水牛坑越野騎士受困溪畔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口海邊今天上午驟降豪雨，平常沒什麼水的嘉寶溪暴漲，1名男子原本在旁邊的水牛坑越野場騎越野機車，後來過不了溪受困岸邊向119求救。最後消防隊還是沒讓他冒險渡溪，改從上方道路放下雙節梯協助脫困。

據了解，29歲黃姓男子上午獨自騎乘越野機車到水牛坑，後來開始下大雨，嘉寶溪平常只像條小水溝，瞬間水位暴漲且水流端急，於是他沿著岸際騎到台61線西濱快速公路下方涵洞躲雨，向119求助。

消防隊出動6車、11人載運橡皮艇趕抵，現場溪流最寬處約25公尺，水深及膝，但因水流湍急，最後決定從西濱公路放下雙節梯讓黃男脫困，沒有受傷不需就醫，等溪水消退再折返取回機車。

消防局第二大隊提醒，至山區活動應注意天氣預報，若有大雨或豪雨特報，應評估活動範圍是否有淹水潛勢或湍急溪水，以降低受困風險。

消防隊最後還是沒讓受困民眾冒險渡溪，改從上方道路放下雙節梯協助脫困。記者林昭彰／翻攝
消防隊最後還是沒讓受困民眾冒險渡溪，改從上方道路放下雙節梯協助脫困。記者林昭彰／翻攝
1名男子上午到林口水牛坑騎越野機車，豪雨導致溪水暴漲，人車受困岸邊無法渡溪，在西濱公路下方涵洞躲雨向119求救。圖／民眾提供
1名男子上午到林口水牛坑騎越野機車，豪雨導致溪水暴漲，人車受困岸邊無法渡溪，在西濱公路下方涵洞躲雨向119求救。圖／民眾提供
消防隊載運橡皮艇趕抵，但因水流湍急，最後還是沒讓他冒險渡溪，改從上方道路放下雙節梯協助脫困。記者林昭彰／翻攝
消防隊載運橡皮艇趕抵，但因水流湍急，最後還是沒讓他冒險渡溪，改從上方道路放下雙節梯協助脫困。記者林昭彰／翻攝

豪雨 淹水

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