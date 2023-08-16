嚴重超速降為40公里 最高罰3萬6！新北警46天揪742件

為遏止超速維護行車安全，新修正的道路交通管理處罰條例已於6月30日實施，嚴重超速由原先超速60公里降低為40公里，同時從原最高罰2萬4000元提高至3萬6000元，並吊扣車牌6個月。新北警表示，新北目前有266處固定式測照點、47組移動式測照設備，另有8處區間平均速率執法路段，提醒駕駛應依速限行駛確保行車安全。

新北市警局統計，新北市自6月30日修法正式實施後至8月14日，共計取締嚴重超速違規742件，平均每日近16件，汽車約占47%、機車約53%，其中違規案件最高時速達179公里、超速109公里。新北警表示，速度所帶來的交通事故碰撞能量是以平方計，速度越快致碰撞能量越大，事故嚴重程度亦提高，若是對撞則是雙方相對速度合計值之平方，危險性更大，呼籲大家應按規定速限行駛，別拿生命開玩笑。

目前新北市有266處固定式測照點位，運用119組主機輪動調整，另亦有8處區間平均速率執法路段，全天候偵測超速行為，同時搭配47組移動式測照設備，機動編排於易超速肇事及違規路段執法。新北警強調，設置測速執法設備主要用意不是開單，而是要提醒駕駛人應依照速限行駛，以確保行車安全。