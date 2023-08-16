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秋風起小心虎頭蜂出沒 男子騎機車遭虎頭蜂螯休克送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市消防局昨天下午5點23分獲報，有名50多歲男子騎機車行經精忠國小旁，突感到刺痛，停車坐在地上，他發現遭1隻虎頭蜂鑽進衣服螯到，頭暈及嘔吐症狀，消防人員送醫治療。

消防人員說，救護人員抵達現場，50多歲男子坐在路旁，膚色蒼白冒冷汗，主訴被蜂螫後開始有頭暈及嘔吐症狀，並有碰到排氣管而燒燙傷的傷口，經救護人員評估生命徵象，意識清醒、橈動脈摸不到，血壓量不出、脈搏113、血氧量不出、體溫35.4度。

救護人員研判蜂螫過敏休克，給予靜脈注射療、濕紗覆蓋燒燙傷口等救護處置，加做12導程心電圖排除心因性休克，將傷者送聖馬爾定醫院診治，到院後患者血壓已經回升正常。

消防人員說，被蜂螫到，對蜂毒具過敏性體質人盡速送醫，最簡易方式大量以清水沖洗，以尖頭鑷子小心從皮膚外的毒囊順勢向後將毒針挑出，再持續以清水沖洗傷口，虎頭蜂引起中毒反應常較蜜蜂為快而嚴重，過敏者可能有呼吸困難、痙攣，甚至休克、昏迷。

避免虎頭蜂攻擊，不要招惹牠們，或蹲下或繞道而行，一旦被攻擊，馬上逃跑不是蹲下，遇攻擊不能用手拍打、揮舞，用衣物或帽子先護住頭部，盡量壓低身體、快步跑離現場，若附近有草叢可躲入等待蜂群離開，萬一被叮咬趕快用尿液急救，盡量不要穿太鮮豔衣服進入山區。

嘉義市消防局昨天下午5點23分獲報，有名50多歲男子騎機車行經精忠國小旁，突感到刺痛，停車坐在地上，發現遭1隻虎頭蜂鑽進衣服螯到，頭暈及嘔吐症狀，消防人員送醫治療。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨天下午5點23分獲報，有名50多歲男子騎機車行經精忠國小旁，突感到刺痛，停車坐在地上，發現遭1隻虎頭蜂鑽進衣服螯到，頭暈及嘔吐症狀，消防人員送醫治療。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨天下午5點23分獲報，有名50多歲男子騎機車行經精忠國小旁，突感到刺痛，停車坐在地上，發現遭1隻虎頭蜂鑽進衣服螯到，頭暈及嘔吐症狀，消防人員送醫治療。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨天下午5點23分獲報，有名50多歲男子騎機車行經精忠國小旁，突感到刺痛，停車坐在地上，發現遭1隻虎頭蜂鑽進衣服螯到，頭暈及嘔吐症狀，消防人員送醫治療。記者魯永明／翻攝

蜜蜂 中毒

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