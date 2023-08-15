影／男拒酒精檢知器酒測嗆「基隆國」 警回「一國兩制更好」遭懲處

基隆市警第三分局員警11日執行取締酒駕勤務時，攔查凌姓男子自小客車，凌男質疑警員使用酒精檢知器質沒有經濟部標檢局檢驗合格，不願配合，雙方發生爭執，凌男表示基隆警方是「基隆國」，與台北不同，是一國兩制。警員回槓「一國兩制不是更好嗎？九二共識也可以」惹議，警方今晚說明已依規定議處，記劣跡一次並加強教育。

凌男在Tik Tok貼出影片，質疑警方以酒精檢知器實施檢測無經濟部標檢局檢驗合格，但又未依他說的來記錄，且沒有流水編號，質疑取締過程。

第三分局今晚說明，百福派出所員警8月11日執行取締酒駕勤務，晚間11時許在新台五線往基隆方向福三街口，見一輛自小客車行經指定路檢點時，未減速及未依警方指揮停車受檢，還險撞上勤務人員，遂予以攔檢。

警方說，警員使用酒精檢知器實施檢測時，該車駕駛人凌男質疑酒精檢知器無經濟部標檢局檢驗合格，不願配合，警方告知酒精檢知器是輔助判斷有無酒精反應，並同意改以酒精測試器檢測，檢測結果為0.0mg/L，無酒精反應。

警方表示，因凌民對警方路檢攔查表示異議，員警即依規定開具異議表並告知其權利，但凌男情緒激動，分局同仁不為所動，堅持嚴正執法立場，但凌男持續以言語表示基隆警方是「基隆國」，與台北不同嗎？

凌男說，警方照自己的意思寫，沒有依的說法寫，指員警都沒有依勤指指示來寫表，認為三連單有流水編號為何都沒有，基隆的規矩和別人都不同，這是全國統一的規定。