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新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區發生家暴砍人案。53歲劉男與51歲同居女友，今天下午在家中因債務問題發生爭吵，劉男竟持水果刀朝女友揮舞，導致女方左胸遭劃傷血流如注。女友的25歲乾兒子見狀上前奪刀，手也遭劃傷。警方及救護人員獲報到場將受傷的2人送醫，並將劉男帶回警局，詢後將依傷害罪嫌送辦，並替女友申請保護令。

據了解，涉嫌家暴的劉姓男子，與女友同居在中和景平路1棟公寓。今天下午2時許2人在家中因債務發生爭執，雙方越吵越烈，劉男一氣之下竟抄起家中水果刀就朝女友揮砍，女友閃避不及左胸遭劃傷。在旁勸架的女友乾兒子見狀焦急的上前欲奪刀，過程中手也被劃傷掛彩。

中和警方與救護人員獲報到場，立即將受傷的女友及乾兒子送醫，並逮捕行兇的劉姓男子。警方將待劉男女友傷勢穩定後製作筆錄，全案將朝傷害罪嫌偵辦。警方同時也替劉男女友申請保護令，以免再次發生暴力事件。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

劉男與女友住在這個公寓。記者黃子騰／翻攝
劉男與女友住在這個公寓。記者黃子騰／翻攝

女友 家暴 傷害罪 新北

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