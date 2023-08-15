影／台中男喝到天亮還騎車返家 途中自摔遇巡邏警糗大

台中市劉姓男子月初時，在夜店喝酒後騎機車欲返家，行經南屯區時不勝酒力，半路自摔，當時警方碰巧巡邏行經該處發現，前往協助時，見劉有酒容、酒氣，施酒測後發現超標，依公共危險罪送辦，另外劉是10年內再犯，告發罰單、公布姓名、相片，最高可罰9萬元，。

第四警分局大墩所警員葉柏逸、呂世豪，在月初時巡邏經過南屯區向學路、惠文路，發現劉姓男子（22歲）騎機車突然倒地，警方前往關心時，劉突然跌倒「倒栽蔥」，但警方發現劉有酒容、酒氣，經酒測發現酒測值高達每公升0.70毫克，帶回派出所警詢後，依公共危險罪送辦。

警方另外查出，劉此次是10年內再犯公共危險案件，依法開出罰單，最高可罰9萬元，還得公布劉的姓名、照片。

第四警分局長李建興說，依轄區特性，置重點在餐廳、KTV、夜店、易發生酒後駕車行為的熱時熱點，加強取締，杜絕駕駛人僥倖心態，提醒民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家。