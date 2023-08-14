19歲女開爸爸賓士車闖紅燈 撞飛騎士害腦出血
桃園19歲楊姓女子，今下午開著爸爸的賓士車行經永安路與永安北路口時，闖紅燈撞上綠燈起步的劉姓機車騎士，造成劉顱內出血送醫，賓士車安全氣囊也爆開。警方對2人施以酒測均無酒駕，楊女將面臨最高5400元闖紅燈罰鍰及過失傷害官司。
今下午3點44分，19歲楊姓女子開著爸爸的賓士車出門，沿永安路往富國路方向行駛，行經永安路與永安北路口時闖紅燈，與左側正綠燈起步往永安北路口行駛的28歲劉姓機車騎士發生碰撞，騎士噴飛重摔，全身多處受傷及腦出血，車殼破碎散落一地，賓士車則保險桿掉落、安全氣囊爆開，顯見撞擊力道之大。
警方獲報立即到場將傷者送醫，經實施酒測，雙方均無酒駕，楊女闖紅燈違規，警方當場依規定告發，可處1800元以上5400元以下罰鍰，另依過失傷害偵辦，得後續肇事責進一步釐清。
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